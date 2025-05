Pide trato «singularizado» para municipios con una población que se dispara

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza (PP), reconoce que en el Ayuntamiento están estos días muy centrados en las obras del Plan de Sostenibilidad Turística ... en destino para llegar a tiempo y no poner en riesgo los 3,5 millones que les concedieron en su momento. La fecha límite es el 30 de junio de 2026 y este asunto –que está directamente vinculado con el fondo de este reportaje– trae de cabeza a muchos de los quince consistorios que recibieron las ayudas. Su municipio, en todo caso, es el paradigma español de los que multiplican población. De 2.700 habitantes censados a momentos con cerca de 80.000 personas. Eso complica las cosas.

Más allá de detallar refuerzos (ya lo hizo para otro reportaje en este periódico y los contratos firmados que los contemplan son por varios años) y de recordar que actos culturales y fiestas están cerradas desde principios de año, pone el asunto en contexto. «Los gastos de los servicios que presta el Ayuntamiento durante todo el año son muy superiores que lo que repercuten los impuestos que pagan las segundas residencias». Por eso, cree que los municipios que, como el suyo, deben gestionar de esta manera deberían estar «singularizados». «Deberíamos tener ciertos beneficios. Esas personas contribuyen mucho al turismo comarcal porque se mueven y no se quedan exclusivamente en Noja». En ese sentido, solicita ayudas específicas para contratación cultural, para el contrato de limpieza viaria (1,2 millones se gastan y gran parte en verano), de policía... «El personal del Ayuntamiento no da abasto». Y no es sólo cuestión de dinero. Muchos baremos se fijan en base a población censada y no son realistas. Así, reclama flexibilidad para recibir, por ejemplo, personal del programa de Corporaciones Locales o para el límite de profesionales que se pueden emplear (en áreas como la policía).