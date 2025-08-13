La nueva imagen del paseo de Gamazo

La bahía santanderina luce un nuevo paseo que conecta la explanada de Gamazo y la playa de Los Peligros. Entre ambos se extiende ahora un ... corredor peatonal pensado para el disfrute de todos: caminantes, ciclistas, pescadores, deportistas o simplemente quienes buscan una pausa frente al mar. La transformación es total si se compara con lo que había antes: una carretera con circulación y zonas de aparcamiento que han dado paso a un espacio abierto, verde y amable. Desde las diez de la mañana, hora de apertura, ya se han dejado ver este miércoles los primeros usuarios. Algunos probaban las máquinas de ejercicio instaladas junto al carril bici; otros, como una pareja que descansaba recostada en las nuevas tumbonas con su perrita a los pies, estrenaban las zonas de estancia.

El proyecto abarca 6.000 metros cuadrados de los 10.000 totales que se completarán en fases posteriores. Incluye un paseo de cuatro metros de ancho, 150 nuevos árboles, zonas verdes, juegos infantiles y áreas para la actividad física. El carril bici, claramente diferenciado y seguro, conecta con los tramos ya existentes en Gamazo y mantiene la continuidad de todo el frente marítimo. Los pescadores, cuya presencia forma parte de la identidad de la zona, disponen de asientos específicos y huecos para las cañas, diseñados incluso pensando en si son zurdos o diestros, un detalle que demuestra la atención a los usos tradicionales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado que se trata de «una actuación de regeneración urbana para que tengamos una ciudad más bonita y acogedora, que nos anime a salir a la calle y que genere itinerarios también para los turistas». Recuerda que esta primera fase es parte de un proyecto mayor que llegará hasta la playa de Peligros y que, si se cumplen los plazos, «para el verano que viene podrá estar totalmente finalizado». La inversión asciende a 1.946.000 euros, ejecutados por la empresa Senor.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha subrayado que la intervención «rehabilita una zona que estaba bastante degradada» y que ha conseguido «aunar tantas vertientes -zonas verdes, espacios para pescadores, carril bici, áreas de descanso- en un único paseo marítimo». Destaca que esta obra supone «poner en valor la bahía» y es un ejemplo de la «nueva etapa de coordinación y complicidad institucional» entre el puerto y la ciudad. Para Díaz, la actuación no solo ha mejorado la estética y funcionalidad del entorno, sino que también ha generado un espacio inclusivo, capaz de acoger desde quienes quieren hacer deporte hasta quienes prefieren sentarse a contemplar el paisaje.

Con este estreno, Santander suma un nuevo tramo a su paseo marítimo, enlazando espacios que ya han sido renovados en los últimos años y ampliando la oferta de ocio, deporte y cultura junto al mar. La actuación da continuidad a las zonas colindantes y se integra en un plan más amplio que busca potenciar los usos peatonales y ciudadanos, preservar el funcionamiento de los edificios existentes, mejorar el acceso a las playas y reinterpretar la evolución histórica de la zona. Igual y Díaz aseguran que el resultado «es un paseo que no solo une dos puntos de la ciudad, sino que también refuerza el vínculo entre los santanderinos y su bahía», invitando a descubrirla a pie, en bicicleta o simplemente sentado mirando el horizonte.