El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paseantes por la zona renovada.

Paseantes por la zona renovada. Javier Cotera
Santander

La nueva imagen del paseo de Gamazo

Gema Igual y César Díaz supervisan el acabado de la primera fase de las obras que llegarán hasta la playa de Los Peligros «el próximo verano»

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:42

La bahía santanderina luce un nuevo paseo que conecta la explanada de Gamazo y la playa de Los Peligros. Entre ambos se extiende ahora un ... corredor peatonal pensado para el disfrute de todos: caminantes, ciclistas, pescadores, deportistas o simplemente quienes buscan una pausa frente al mar. La transformación es total si se compara con lo que había antes: una carretera con circulación y zonas de aparcamiento que han dado paso a un espacio abierto, verde y amable. Desde las diez de la mañana, hora de apertura, ya se han dejado ver este miércoles los primeros usuarios. Algunos probaban las máquinas de ejercicio instaladas junto al carril bici; otros, como una pareja que descansaba recostada en las nuevas tumbonas con su perrita a los pies, estrenaban las zonas de estancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  3. 3

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  4. 4

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  5. 5

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  6. 6

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  7. 7

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  8. 8

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La nueva imagen del paseo de Gamazo