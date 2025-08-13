El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bañistas disfrutaron ayer de una soleada mañana en la playa de Gamazo. Roberto Ruiz

Gamazo, la 'no playa' que está de moda

Sin socorristas y con el baño vetado, este arenal atrae a diario a bañistas y dueños de perros, que huyen «de la masificación»

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La playa de Gamazo no es oficialmente una playa, pero ayer, como casi todos los días de verano, parecía una postal improvisada de vacaciones. ... Un centenar de personas repartidas entre la arena, la campa y las hamacas de madera aprovechaban el sol y el calor. Un día despejado pero con advertencia por tormenta eléctrica. Una veintena se aventura al agua, pese a que en la entrada, bien visible, un cartel advierte en letras grandes 'Baño no autorizado', 'Riesgo de caída al mar' y 'Riesgo de caída al mismo nivel'. La advertencia no parece alterar el ánimo general. Niños chapotean cerca de la orilla, perros corren tras pelotas de goma y grupos de amigos flotan perezosos mientras el agua les llega a la cintura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El once del Racing toma forma
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja
  10. 10

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gamazo, la 'no playa' que está de moda

Gamazo, la &#039;no playa&#039; que está de moda