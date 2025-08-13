El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Centro Penitenciario de El Dueso, en Santoña. Celedonio

Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero

Un funcionario de El Dueso se le ha encontrado ahorcado este miércoles durante el recuento de presos

Abel Verano

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:16

Eduardo Mirones Gómez (28 años), el autor del atropello mortal de la S-20 (Avenida de la Constitución) en el que perdió la vida una vecina de Santander de 72 años ... el pasado mes de enero, ha sido hallado muerto en su celda de la prisión de El Dueso esta mañana. Un funcionario de la cárcel se lo ha encontrado ahorcado durante el habitual recuento, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del caso.

