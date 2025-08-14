El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acceso al servicio de Urgencias de Valdecilla, donde el lunes se realizaron 496 asistencias, más de un centenar de las habituales. Juanjo Santamaría

Los hospitales marcan el pico máximo de urgencias del verano con 1.200 en un día

La demanda ha llegado a las cifras récord del año pasado a la espera del puente de agosto, en el que Valdecilla reforzará también la hospitalización para facilitar los ingresos

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

A la espera del puente del 15 agosto, que tradicionalmente es el momento crítico del verano en los servicios de Urgencias, el pico de ... mayor presión del verano en los hospitales cántabros se anotó el pasado lunes, día 11, con más de 1.200 pacientes atendidos en 24 horas (1.036 adultos y 180 menores). Una cifra que iguala los registros estivales de 2024, que se coronó como el del «récord absoluto» en Cantabria.

