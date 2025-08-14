Los hospitales marcan el pico máximo de urgencias del verano con 1.200 en un día

A la espera del puente del 15 agosto, que tradicionalmente es el momento crítico del verano en los servicios de Urgencias, el pico de ... mayor presión del verano en los hospitales cántabros se anotó el pasado lunes, día 11, con más de 1.200 pacientes atendidos en 24 horas (1.036 adultos y 180 menores). Una cifra que iguala los registros estivales de 2024, que se coronó como el del «récord absoluto» en Cantabria.

Quienes han protagonizado últimamente esa visita forzosa, sobre todo si han acudido en el arranque de la semana, habrán presenciado la que ya es una de las escenas típicas de la época de mayor tirón turístico, la del ajetreo en Urgencias de Valdecilla, con los boxes a pleno rendimiento, peticiones de analíticas y de pruebas radiológicas y salas de espera llenas entre miradas repetidas al reloj de quienes aguardan su turno.

«Es tremendo la gente que hay», coinciden varias personas que han pasado por allí en horas punta, que suelen ser a mediodía o a partir de las nueve de la noche, cuando ya el tapón es casi inevitable.

Los datos 1.036 urgencias hospitalarias se registraron el lunes 11 de agosto, el día de más presión del verano, sin contar los 180 menores atendidos por pediatría.

2.030 consultas contabilizaron los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) el 28 de julio, festivo regional, su pico del verano hasta ahora.

Solo en Valdecilla se atendieron el lunes 496 urgencias de adultos -desde el 14 de julio, la media diaria no ha bajado ningún día de los 400 casos-, un centenar más de las cifras habituales, sin contar los 81 niños que pasaron por el servicio pediátrico. En Sierrallana (Torrelavega) el balance fue de 361 (incluidos 54 menores), otras 72 urgencias registró Tres Mares y en el Hospital de Laredo se superaron las 200 (un total de 165 adultos y 39 niños), un volumen que duplica su actividad media previa al periodo estival. Ese crecimiento ha sido exponencial desde el 15 de junio, como reflejan claramente las gráficas del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

El 11 de agosto, además, se realizaron en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) 1.364 consultas, aunque la jornada de mayor actividad en lo que va de verano en los puntos de asistencia urgente de los centros de salud fue el 28 de julio, festivo regional, cuando el contador llegó a los 2.030 pacientes. Y por encima de las 1.900 atenciones cerraron los equipos las jornadas tanto del sábado como del domingo pasados -su fin de semana más movido-, siendo los SUAP de Los Castros y del Sardinero los que están a la cabeza de asistencia.

Con el tirón turístico se estima que la demanda en las urgencias -tanto hospitalarias como de SUAP- se eleva un 20% respecto al resto del año. «Estamos con los datos de actividad más altos del verano, pero en términos similares a los de 2024, aunque entonces asumimos más derivaciones desde Laredo que ahora», confirma el coordinador de Urgencias de Valdecilla, Gonzalo Pérez Rojí.

«Hay muchísimo volumen, una circunstancia que casa con el aumento de visitantes de Cantabria, pero hemos podido hacer bastantes contrataciones de personal también. Mal no estamos, es cierto que sí que hay demoras de tres y cuatro horas en los casos clasificados como nivel 4 y 5, pero en los de prioridad 1 y 2 la atención es inmediata», precisa.

El grueso de las personas que acuden a Urgencias («hasta un 60%», calcula) lo hace por patología leve, lo que implica más probabilidad de sufrir esas demoras. Traumatismos, contusiones y esguinces están entre las más frecuentes. Ese incremento de problemas banales explica que la tasa de hospitalización baje en verano al 9%-10%. «Colas claro que hay», admite el responsable del servicio. De hecho, de cara a este próximo fin de semana, con el festivo el viernes, se va a reforzar también la hospitalización para agilizar las altas y facilitar los nuevos ingresos que se vayan acumulando en Urgencias.

«El 40% restante viene de nuestra propia población envejecida, pacientes pluripatológicos que requieren ingreso. Los infartos, los ictus... llegan igual que el resto del año», indica Pérez Rojí. «Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que han aumentado las intoxicaciones etílicas, sin ser algo exagerado, pero sí vemos más; y por drogas, como éxtasis rosa, algo excepcional, y cocaína».