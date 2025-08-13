El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este miércoles es día de paraguas en Santander como en esta fotografía de esta mañana en la Magdalena. Javier Cotera

Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega

La Aemet, que confirma la ola de calor en la región, activa la alerta naranja y amarilla por altas temperaturas para el día 15 de agosto en la costa y el interior

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:14

A veces la ironía y las bromas se entremezclan al hablar de ola en calor en Cantabria. Los castellanos, madrileños, extremeños, andaluces y otros tantos ... más familiarizados con las temperaturas extremas miran con recelo a los cántabros quejarse de los sofocos cuando el termómetro ronda los 30 grados. Pero quien lo ha vivido sabe que este clima -con su cóctel de humedad y calor con resultado de efecto horno, sobre todo en la costa- pasa factura. Y más que lo hará este viernes, jornada para la cual la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. El litoral también sufrirá los estragos del calor, pero en este caso el aviso de la Aemet será de color amarillo. En ambos casos, las alertas comenzarán al mediodía y se extenderán hasta la noche.

Te puede interesar

