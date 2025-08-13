Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega

A veces la ironía y las bromas se entremezclan al hablar de ola en calor en Cantabria. Los castellanos, madrileños, extremeños, andaluces y otros tantos ... más familiarizados con las temperaturas extremas miran con recelo a los cántabros quejarse de los sofocos cuando el termómetro ronda los 30 grados. Pero quien lo ha vivido sabe que este clima -con su cóctel de humedad y calor con resultado de efecto horno, sobre todo en la costa- pasa factura. Y más que lo hará este viernes, jornada para la cual la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. El litoral también sufrirá los estragos del calor, pero en este caso el aviso de la Aemet será de color amarillo. En ambos casos, las alertas comenzarán al mediodía y se extenderán hasta la noche.

Los modelos meteorológicos vaticinan cifras no tan habituales para Cantabria para este viernes. Máximas de hasta 35º en Castro Urdiales, 37º grados en Santander y San Vicente de la Barquera, 39º en Cabezón de la Sal, 40º en Potes y hasta 41º en Torrelavega, según la web de la Aemet. «Será el día álgido, el viento de componente este puede suavizar un poco las temperaturas con máximas en Castro Urdiales y otros pueblos muy pegados al mar con hasta 34 grados, pero en el entorno del arco de la bahía, Torrelavega y valles interiores las temperaturas rondarán los 38 y 40 grados e incluso un poco más», aclara Sergio Fernández, delegado de la Aemet en Cantabria, quien explica que el responsable de esta subida será el viento sur que entrará desde primera hora del viernes.

Los días de calor en Cantabria se encadenan y el fenómeno de noche tropical -aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados- se convierte en el cuento -o pesadilla- de nunca acabar. En la noche del martes al miércoles en Ramales de la Victoria no debió ser fácil conciliar el sueño a los 29,5º registrados a las tres de la madrugada. Igual que en San Roque de Riomiera, donde el termómetro marcaba los 27,9º a la una de la madrugada. Villacarriedo, Tresviso y Cillórigo de Liébana también estuvieron en el podio de máximas nocturnas con 27,8º; 26,6º y 26,4º, respectivamente. En Santander y Torrelavega la noche del martes al miércoles también pudo considerarse tropical con 21,2º de mínima en ambos casos y 23º y 24,7º de máxima respectivamente.

Hasta hace pocos días, Cantabria esquivaba la ola de calor que asola España desde el domingo 3 de agosto, pero Fernández señala en el calendario el 10 de agosto como el día en el que la región también se vio atrapada por la ola de calor. De hecho, puntualiza que en estos últimos tres días (domingo, lunes y martes), las temperaturas en Cantabria están en torno a 7º por encima de la media en estas fechas.

Otro dato para contextualizar las altas temperaturas: en Cubillo de Ebro registraron este martes 40º, el valor más alto alcanzado en esta estación en la serie histórica tras superar el anterior, los 39,6º del 23 de agosto de 2023.

Sí, aquí también hay ola de calor

Tardó en llegar más que al resto del país, pero ahora sí se puede decir con todas las letras que Cantabria está ante una ola de calor climatológica. Desde la delegación regional de la Aemet confirman que la región cumple con los tres requisitos necesarios para hablar de un período con temperaturas extremadamente altas:

1- Se han registrado máximas por encima del percentil 95% de las máximas de julio y agosto de entre los años 1971-2000.

2- Como mínimo se cumple este criterio en un 10% de las estaciones.

3- Debe durar al menos tres días consecuntivos .

☀️🌡️La ola de calor que ha afectado a la Península desde el 3 de agosto ha dejado un poco al margen al Cantábrico, pero estos últimos 3 días Cantabria se ha encontrado en torno a 7 ºC por encima de la media.



¿Se puede decir entonces que en Cantabria ha habido ola de calor? 🧵⬇️ — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 13, 2025

Es más, desde la Agencia apuntan a que se cumplen estos tres condicionantes de ola de calor para todas las zonas en Cantabria desde el pasado domingo 10 de agosto y especifican que en el litoral, donde se considera la estación Santander Aeropuerto, se empezó a superar el percentil 95 incluso un día antes, desde el 9 de agosto.