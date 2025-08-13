Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

La discoteca de Nueva Montaña, la sala Kaya, se abrirá a finales de septiembre y los trabajos ya se centran en la fachada del inmueble. ... La parte superior ya está pintada de negro y la inferior se está forrando con placas, que taparán las cristaleras llenas de grafitis que tenía el edificio. Según la recreación presentada por la empresa, la sala de fiestas será completamente negra y lucirá, en grande, el logo de Kaya; que simula un antifaz. Además, ya tienen trece artistas confirmados y será el rapero Recycled J quien inaugure la dicoteca el 26 de septiembre.

Los conciertos confirmados hasta el momento son para todos los gustos. Actuará Lucho RK(3 de octubre); Maldita Nerea (4 de octubre); Omar Montes (10 de octubre);la Orquesta Mondragón (25 de octubre); Juancho Marqués (7 de noviembre); Yung Beef (8 de noviembre); Despistaos (14 de noviembre); Los de Marras (22 de noviembre); Disobey (29 de noviembre); Paco Candela (5 de diciembre); Beret (6 de diciembre); y Zetazen (19 de diciembre).

Hay trece conciertos anunciados entre el 26 de septiembre y el 19 de diciembre y rondan entre los 15 y los 40 euros

Las entradas ya están a la venta y, en muchos casos, a punto de agotarse. Se venden por tramos; las primeras son más asequibles y, a medida que se van terminando los lotes, van subiendo de precio. Rondan entre los 15 y los 40 euros en función del tramo y del artista. Además de ver los conciertos desde la pista, la sala contará con reservados que se pueden alquilar por grupos que tienen ventajas como la privacidad, botellas incluidas y vestidor. Los promotores, Diego y Nacho Álvarez, tienen otra sala con el mismo nombre y concepto en Madrid, donde también se celebran conciertos y fiestas.

Revuelo en el barrio

El anuncio de su apertura despertó revuelo entre los vecinos de Nueva Montaña por la cercanía a un colegio y las intervenciones llegaron a paralizarse en 2022, aunque no se presentaron alegaciones el año pasado cuando se abrió el plazo para hacerlo. Al anunciarse más como sala de conciertos que discoteca –aunque tendrá las dos funciones–, los ánimos se relajaron en el barrio y desde la asociación de vecinos esperarán a ver qué ambiente se desarrolla en el entorno de Kaya una vez abra para ver qué posición toman respecto al negocio. Esta discoteca está junto al McDonald's, frente a la iglesia de los Salesianos.