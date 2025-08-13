El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras de remodelación de la fachada de la nueva discoteca de Nueva Montaña. Roberto Ruiz

Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

Los trabajos ya se centran en la fachada y la previsión es que abra a finales de septiembre con el concierto del rapero Recycled J

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:16

La discoteca de Nueva Montaña, la sala Kaya, se abrirá a finales de septiembre y los trabajos ya se centran en la fachada del inmueble. ... La parte superior ya está pintada de negro y la inferior se está forrando con placas, que taparán las cristaleras llenas de grafitis que tenía el edificio. Según la recreación presentada por la empresa, la sala de fiestas será completamente negra y lucirá, en grande, el logo de Kaya; que simula un antifaz. Además, ya tienen trece artistas confirmados y será el rapero Recycled J quien inaugure la dicoteca el 26 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  7. 7

    El once del Racing toma forma
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña