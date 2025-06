La sala de fiestas Kaya, en Nueva Montaña, abre en septiembre con Recycled J y Maldita Nerea

Crear 'hype'. Este concepto, muy común entre los jóvenes de hoy en día, tiene que ver con la creación de expectativas exageradas alrededor de un ... producto, de un servicio, persona o evento, especialmente, en redes sociales y en marketing. Eso es lo que llevan haciendo varias semanas los promotores de la Sala Kaya, en la avenida de Nueva Montaña, que abrirá el próximo 26 de septiembre con artistas como el trapero Recycled J o el grupo Maldita Nerea.

Empezaron con esta técnica el pasado mes de marzo, cuando anunciaron, a través de su perfil de Instagram, que en 2025 llegaría el momento de su apertura. Parecía que, tras casi tres años de polémica en torno a esta nueva sala de fiestas de Santander, cuyas obras se iniciaron pero llegaron a pararse, se materializaba por fin la fecha de su estreno. Justo en ese momento no había movimiento alguno de maquinaria en el entorno del local, en el edificio de tres plantas que se ubica junto al McDonald's, ya que la obra estaba paralizada; pero, ahora, la situación ha cambiado ya que dentro del espacio hay operarios trabajando en la reforma de la sala.

La primera confirmación fue la del Recycled J, artista que hará «temblar nuestra nueva sala en Santander», se puede leer ya en sus redes sociales. Un concierto cuyas entradas ya están a la venta. La siguiente confirmación, también anunciada la semana pasada, fue la de Maldita Nerea, que llegará a la capital cántabra el próximo 4 de octubre. Solo un día antes actuará el trapero canario Lucho RK.

«Tenemos todo el año ya con artistas confirmados», explica Diego Álvarez, uno de los jóvenes madrileños que está detrás de la iniciativa junto con Nacho Álvarez. «Por el momento hemos decidido ir anunciado poco a poco los conciertos, al tener todo ya cerrado, los lanzamientos serán paulatinos. Eso sí, avisados con el tiempo suficiente». El empresario tiene claro el concepto de sala que quiere exportar a Santander, ya que cuentan con otra sala en Madrid. «Queremos organizar conciertos para todos los públicos y llegar a todo el mundo. Desde Recycled J –un público más joven– a Maldita Nerea –con espectadores más mayores–». Y añade: «Nosotros apostamos por la música, porque puedan venir artistas a Santander también fuera de la temporada de verano».

«Como Escenario Santander»

El verano pasado, desde el Ayuntamiento de Santander se pusieron en contacto con la asociación de vecinos de Nueva Montaña para explicarles el proyecto que abrirá en su zona. «Nos dijeron que no va a ser una discoteca, sino que será como Escenario Santander», explicó entonces Carolina Gutiérrez, presidenta la asociación de residentes. Ahora, Gutiérrez reconoce que no hay una queja generalizada entre los vecinos. «Prefieren esperar a que comience la actividad y ver entonces si surgen o no problemas. Sí es cierto que hay un colegio –el de Nueva Montaña– al lado, y a ellos, lógicamente, la idea no les gusta, porque son dos ideas que no encajan», añade.

Lo que les han explicado desde el equipo de gobierno del PP es que los promotores cumplen con las licencias. «Sí que nos han transmitido que, si en el futuro surgen problemas, ya trabajaríamos conjuntamente para intentar solventarlo. Pero, de momento, no se puede hacer más. Veremos cómo evoluciona todo porque si después del concierto se pueden quedar de copas, al final sí que es una discoteca...», concluye la representante vecinal.