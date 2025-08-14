El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado de la playa de Berria en la noche del martes. DM

El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria

En Noja ya son 2.500 las toneladas recogidas de la rugulopteryx okamurae, que ocupó el arenal de Santoña en la noche del martes

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Las previsiones se han cumplido. Los expertos vaticinaban que la rugulopteryx okamurae, ese alga japonesa invasora que ha puesto en jaque a las playas ... de Noja desde hace una semana, se iba a expandir por la costa cántabra. Y así ha sido. No habían pasado ni 24 horas desde que este periódico recogiera las opiniones de varios biólogos que señalaban esta posibilidad, cuando la vecina playa de Berria, en el municipio de Santoña, recibió al temido visitante asiático.

