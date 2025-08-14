El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El jefe de la Comarca 13 de Montes regula el intenso tráfico en el aparcamiento del parque.

Javier Rosendo

Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal

En el último año, han visitado el monumento al menos 116.000 personas, cuyo impacto lleva años percibiéndose en los árboles y en el entorno del enclave

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:15

Doce del mediodía, trece de agosto, 22 grados, cielo gris y en torno al bosque natural de las secuoyas, en Cabezón de la Sal, ... coches en doble fila, peatones que cruzan en medio de la carretera en una especie de 'sálvese quien pueda', familias con niños, carritos, parejas, el camión de los helados, dos mesas y algunas sillas junto a una de esas furgonetas que venden comida rápida, visitantes que improvisan un picnic en la zona arbolada rodeados de vehículos, bocinas, descontrol, inseguridad y caos.

