Numerosas personas acudieron al estreno del Festival Intercultural de las Naciones. Alberto Aja
Feria de las Naciones

Un viaje por el mundo sin salir de El Sardinero

El tradicional evento solidario abrió este miércoles sus puertas con presencia de puestos de los cinco continentes

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:08

Desde este miércoles y hasta el próximo 7 de septiembre, el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero se transforma en un punto ... de encuentro multicultural. Y es que aquí, en unos pocos metros, uno puede testar lo mejor de la artesanía dominicana, los tejidos y joyas de Egipto y Marracketch, tomarse un mate en el puesto de Paraguay, saborear un «jibarito de ropa vieja» puertorriqueño y, para quienes les guste lo exótico, una hamburguesa de cocodrilo en el stand de Sudáfrica. Casi nada, y todo ello amenizado con música de diferentes estilos procedentes del gran escenario que durante esta mañana seguían montando para acoger esta noche un tributo especial a la banda Dire Straits. El jueves se homenajea a U2, otro grupo legendario.

