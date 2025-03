El circuito de Primera pierde el San Juan y pasa de 23 a 22 concursos en 2025

Borja Cavia Santander Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El circuito de Primera Categoría contará en 2025 con 22 citas, una menos que el pasado año, después de que Torneo de San Juan ... no figure entre las competiciones puntuables del curso. Los problemas que viven los bolos en Los Corrales de Buelna, donde el ayuntamiento no facilita la actividad en la bolera Cundi Ceballos, han hecho que el evento que organizaba La Rasilla por las fiestas de la localidad no aparezca en la programación bolística. Tampoco lo hace el torneo en categoría femenina, que también pierde un concurso con respecto a la pasada campaña y en la que aparecen como novedad competiciones en Entrambasaguas, Rionansa y Orejo en lugar de la del Valle de Buelna y las que se disputaban en Cueto, La Concha de Villaescusa y La Población de Yuso.

En la máxima categoría masculina la confección de las pruebas puntuables apenas varía con respecto a años anteriores. Más allá de la ausencia del San Juan, que supone la pérdida, aunque sea temporal, de un torneo que comenzó a disputarse en el año 1970, la estructura se mantiene con el arranque con las tiradas del San Antonio de Renedo. La primera final llegará a finales de mayo con el Torneo de San Isidro, mientras que 'El Tourmalet' de fases decisivas aterrizará con el ecuador del mes de agosto, cuando, sin apenas descansos, los bolistas diriman los torneos de Laredo, Colindres, Parbayón, Cayón y Torrelavega. La traca final, con los viajes a Barcelona y Cádiz como complementos, la pondrán Panes, Reinosa y Cosío, que bajará el telón dentro de los concursos oficiales a disputar dentro de la región. En la categoría femenina la variación es mayor. Y es que no habrá torneos en Los Corrales, Campoo de Yuso, La Concha de Villaescusa y Cueto, aunque las jugadoras estrenarán los puntos sumados en Orejo, que tras dos años como torneo de invitación pasa a ser oficial, Entrambasaguas y Rionansa, cuya final se disputará el 25 de julio. El torneo de Los Arcos abrirá las fases finales a mediados de junio, mientras que el de San Vicente de Entrambasaguas será la única que se dirima en el mes de septiembre. En el resto de categorías las citas tampoco difieren demasiado con respecto a cursos anteriores, con varias competiciones organizadas por la peña de Oruña, por La Carmencita o por la peña Darío Gutiérrez, que congregará la atención en Puente San Miguel con motivo del Día de las Instituciones. Dos encuentros abren la tercera jornada de Liga en División de Honor Los choques entre Marcos Maza y Comillas y Ribamontán al Mar y Torrelavega dan esta tarde inicio a la jornada en División de Honor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Bolos