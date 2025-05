Dimite el cuarto concejal de Ciudadanos de El Astillero en lo que va de legislatura

Lucía Alcolea Santander Martes, 6 de mayo 2025, 07:18 Comenta Compartir

A Ciudadanos no le quedan concejales de reserva en el Ayuntamiento de El Astillero. El triunfo electoral que cimentó la gestión de Javier Fernández Soberón ... en las elecciones de 2023 al frente de la Alcaldía –logró quince de los diecisiete representantes que conforman la Corporación– ha derivado en una fuga de componentes –ya han dimitido cuatro en lo que va de legislatura– que ha obligado al alcalde a designar 'a dedo' a sus sustitutos. Así ha ocurrido en el caso de los tres últimos ediles que se han incorporado al equipo de gobierno. Una situación a la que se suma ahora la renuncia de un cuarto concejal, Alfonso Suárez, que abandonará las filas de la agrupación tras cuatro años en política y dos al frente de las áreas de Urbanismo, Regeneración Urbana e Infraestructuras Públicas, Medio Ambiente y Parques y Jardines. Su salida, aunque no compromete la estabilidad del Gobierno local, con una oposición casi testimonial –un edil en elPSOE y otro en el PP–, sí marca un índice poco optimista sobre el futuro de Ciudadanos, tras llegar al ecuador de la legislatura con cuatro bajas que no se han podido cubrir tirando de la lista electoral.

Los motivos que argumenta el concejal saliente son los mismos que emplearon sus antecesoras: «cuestiones laborales». Así lo explicó este lunes el mismo Suárez. «Tengo una serie de obligaciones empresariales que me es imposible compaginar», admitió tras reconocer que «las noticias vuelan». Y es que la dimisión del político naranja fue incluída ayer por urgencia en la Comisión de Hacienda que estaba previsto celebrar por la tarde. El hasta ahora concejal de Urbanismo no sabe quién será su sucesor, pero sí sabe que Soberón tendrá que recurrir a alguien de fuera del partido, un recurso que permite la Ley Electoral, «porque la lista ya se agotó hace tiempo». Se cierra así otra etapa política en el Consistorio astillerense. La cuarta desde que en octubre de 2024, cediese su concejalía la entonces primera teniente de alcalde, María Cristina Laza, «por motivos laborales». Laza estaba liberada y era uno de los pesos pesados de la agrupación. Paralelamente, hacía lo propio su compañera, Ana Belén Fernández Castro, la cuarta teniente de alcalde. Se fueron a la vez por causas similares. En su lugar, el regidor buscó fuera de casa y 'colocó' a Ana Cañas, actual edil de Cultura, Festejos, Familia, Infancia y Asociaciones; y a Jorge González, que lleva Políticas Sociales y Educación, entre otras áreas. Alrededor de cuatro meses más tarde, anunciaba su renuncia Emilia Moncada Palazuelos, titular de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Limpieza Viaria. Más tarde, sería sustituida por Carmen López, edil de Fondos Europeos, Planificación Estratégica, Relaciones Institucionales y Protocolo. La holgada mayoría con la que Ciudadanos arrasó en El Astillero, cuando el partido se desvanecía en las urnas a nivel nacional, fue una sorpresa en Cantabria. Tanto, que la candidatura, formada por 17 nombres y tres suplentes, empezó a restar desde el principio. «Ya el número 12 decidió no tomar posesión en el primer Pleno de la legislatura», explicó ayer a su vez el ahora primer teniente de alcalde, Alejandro Hoz. El de Ciudadanos ve lo sucedido como algo «normal», teniendo en cuenta la mayoría con la que gobierna su partido. «Las dos primeras concejalas –dijo refiriéndose a María Cristina y Ana Belén Fernández– se fueron porque les surgió la oportunidad de trabajar en lo suyo». Igual que la tercera y que el cuarto; que Alfonso. «Son perfiles muy comprometidos con la causa, que han entrado en política para ayudar y no porque lo necesitasen», afirmó. El primer teniente de alcalde insiste en que el regidor «solo pide un requisito, dejarse la vida y estar al cien por cien trabajando por el municipio». Es lo que deben haber firmado los tres ediles que han sido designados por Soberón tras fallar el resto de miembros de la lista. «Hasta ahora, estas tres personas han respondido perfectamente», confirmaba ayer Hoz. Tampoco él aclaró quién tomará ahora las riendas de la concejalía de Urbanismo en El Astillero. Si indicó con vehemencia que «buscamos al mejor candidato para llevar esta cartera; una persona que esté involucrada en el pueblo y que sea activa». Sobre todo, siguió, «alguien que sepa que a partir del momento en el que tome posesión de su cargo, no va a tener vida». Precisamente por todo lo contrario, porque tiene una vida, ha decidido Suárez «apartarme a un lado y dejar hacer a alguien que pueda dedicarle el tiempo necesario». Ayer, en el preludio de la despedida, todo eran buenas palabras. «Somos amigos», zanjó Hoz, dando a entender que no hay gato encerrado. «Si me preguntas que por qué ahora y no antes, te diré que hemos esperado para dejar algunos proyectos terminados, como el Puente de los Ingleses». «Alfonso ha estado dando todo hasta el final», terminó. El mecanismo empleado en el municipio del arco de la bahía para elegir políticos no necesariamente militantes está contemplado en la Ley Electoral. Arredondo En Cantabria hay al menos un precedente en las filas socialistas. El PSOE del Ayuntamiento de Arredondo agotó la lista electoral local y eligió como vacante al que había sido teniente de alcalde del municipio vecino, Riotuerto, Lucas Mier. El socialista fue designado a pesar de que ni siquiera había logrado obtener suficientes papeletas en 2023 para tener un concejal en el Consistorio de su pueblo. El PSOE sustituía así a uno de los dos ediles que dimitieron nada más iniciarse la legislatura y quedarse sin reservas. Lo bueno es que el sistema permite cubrir huecos con recursos externos.

