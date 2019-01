Ciclocross Gonzalo Inguanzo: «Ya se verá si soy el gran favorito» Gonzalo Inguanzo espera cruzar la meta con los brazos en alto. / A. B. El cántabro Gonzalo Inguanzo es uno de los principales argumentos de la expedición cántabra para colgarse una medalla en el Nacional SERGIO HERRERO Santander Jueves, 10 enero 2019, 07:22

Una de las grandes bazas del ciclocross cántabro para el Campeonato de España que arranca mañana en Pontevedra es la de Gonzalo Inguanzo (Santillana del Mar, 21 de marzo de 2001). En categoría juvenil, prácticamente todas las quinielas llevan su nombre. Él se siente bien. Es optimista al máximo. Y su objetivo pasa por terminar del primer escalón del podio hacia arriba. No contempla colocarse más abajo. Eso sí, la dificultad está ahí y en una cita de este tipo puede pasar de todo: «Ya se verá si soy el gran favorito». Los mejores lo demuestran en el circuito.

Y eso que al joven ciclista cántabro no le preocupa demasiado el trazado que se pueda encontrar en tierras gallegas. De hecho, no se hará oficial la elección definitiva hasta mañana mismo. Gonzalo confía en su potencial, sea cual sea el escenario. «Sólo sé que será súper rápido, con muchas rectas. La verdad es que me da igual. También que esté con barro o seco. Voy a ir a tope, a hacer lo mío», afirma, aunque aún tendrá tiempo durante la jornada de mañana para valorar los puntos claves del recorrido donde intentará hacerse con el título de campeón de España de su categoría. La previsión meteorológica para estos días en la ciudad gallega no da agua, pero las fuertes heladas y el frío probablemente harán mella en el terreno. «Seguramente condicione la prueba, pero habrá que afrontar lo que haya», afirma Inguanzo. El circuito, ubicado en la Isla de las Esculturas, a orillas del río Lerez, es prácticamente llano, tendrá un máximo de 3,5 kilómetros y contará con obstáculos como escaleras, que obligarán a los corredores a bajar de la bicicleta.

El de Santillana del Mar estima que llega «en muy buena forma, según lo esperado», en una temporada que ha ido «demasiado bien». A lo bueno uno se acostumbra rápido. Viene de lograr un fantástico segundo puesto en Bélgica, en la cuna del ciclocross. Un aval inmejorable para resarcirse en Pontevedra del segundo puesto del año pasado en el Campeonato de España en Valencia. Precisamente fue un gallego, Carlos Canal, quien le superó. Esta vez toca subir un peldaño. «Mi objetivo es ganar, por supuesto», ambiciona.

El cántabro ve «difícil» apostar por posibles rivales «en un circuito tan llano», así que su estrategia pasa por mirar a los demás por el retrovisor. Si todo va bien, que le siga el que pueda. «Mi idea es salir a tope e intentar marcharme desde el principio, si es posible». No tiene ganas de esperar a nadie y se ve con fuerza suficiente en las piernas como para marcar el ritmo.

Gonzalo Inguanzo será uno de los grandes argumentos del ciclocross cántabro este fin de semana en Pontevedra, pero no el único. El juvenil ve con posibilidades a sus paisanos en la expedición. «Kevin -Suárez- e Ismael -Esteban» están muy bien, en un buen momento. Y en categoría femenina, creo que Sandra -Trevilla- estará entre las cinco primeras clasificadas».

El Campeonato de España de Ciclocross arrancará con la celebración de la prueba de relevos -Team Relay-, a las 16.00 horas, en la que también estará Inguanzo. El sábado ya habrá un programa mucho más cargado con la disputa de las carreras de Máster 30, 40, 50 y 60 de hombres entre las 9.30 y las 12.50 horas; mientras que en el turno de tarde, de 15.00 a 16.45 horas, tomarán el protagonismo los chicos y chicas cadetes.

El domingo designará quiénes serán los nuevos campeones nacionales de la especialidad entre los chicos júniors. Será a las 9.30 horas cuando Gonzalo Inguanzo tenga que dar las primeras pedaladas en busca de su objetivo. Una hora más tarde saldrán los sub 23. Tras ellos, se alinearán baj o el arco de salida las féminas Más ter, Élite, sub 23 y júnior, que competirán a las 11.50 horas; mientras que los hombres élite harán lo propio a las 13.10 horas.