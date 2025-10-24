El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nations League Femenina Semifinal V24/10 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Spain Women

España

20:00h.

0

-

0

Suecia

Escudo Sweden Women

Min. 9

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

SWE

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | España - Suecia

Minuto a minuto

Colpisa

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46

Icono5'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono4'

Falta de Vicky López (España).

Icono4'

Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono3'

Aitana Bonmatí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Vicky López (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Nathalie Björn (Suecia).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Vicky López

Delantero

Salma Paralluelo

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Tony Gustavsson

4-4-2

Alineación

Jennifer Falk

portero

Hanna Lundkvist

defensa

Nathalie Björn

defensa

Amanda Ilestedt

defensa

Anna Sandberg

defensa

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Kosovare Asllani

centrocampista

Filippa Angeldahl

centrocampista

Fridolina Rolfö

centrocampista

Johanna Rytting Kaneryd

Delantero

Stina Blackstenius

Delantero

Estadísticas

76,7%

SWE

ESP

23,3%

SWE

SWE

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | España - Suecia

Directo | España - Suecia