Directo | PSG - Tottenham

Secciones
Servicios
Destacamos
Supercopa de Europa Final X13/08 · Árbitro: João Pinheiro
PSG
21:00h.
0
-
2
Tottenham
Min. 48
Micky van de Ven (38')
Cristian Romero (47')
PSG
TOT
Gol! Min 38'
Gol de Micky van de Ven
Gol! Min 47'
Gol de Cristian Romero
Colpisa
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:40
47'
Falta de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).
47'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
47'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Empieza segunda parte Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1.
45'+2'
Final primera parte, Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1.
45'+1'
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Kevin Danso (Tottenham Hotspur).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'+1'
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Mohammed Kudus estaba en posición de fuera de juego.
45'
Remate rechazado de Djed Spence (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Danso.
43'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Richarlison.
43'
Remate rechazado de Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ousmane Dembélé.
42'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por João Palhinha.
39'
¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, Tottenham Hotspur 1. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde muy cerca tras botar una falta.
39'
Remate parado alto y por el centro de la portería. João Palhinha (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde muy cerca.
38'
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
38'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
37'
Remate rechazado de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área.
36'
Remate fallado por Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el centro del área.
33'
Remate rechazado de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el centro del área.
31'
Falta de Richarlison (Tottenham Hotspur).
31'
Désiré Doué (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
29'
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Pape Sarr.
26'
Se reanuda el partido.
25'
El juego está detenido (Paris Saint Germain).
24'
Remate fallado por Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohammed Kudus con un centro al área tras un saque de esquina.
23'
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Lucas Chevalier.
23'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohammed Kudus.
22'
Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
22'
Vitinha (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
19'
Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
18'
Falta de Désiré Doué (Paris Saint Germain).
18'
Pape Sarr (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.
16'
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Guglielmo Vicario intentó un pase en profundidad pero Richarlison estaba en posición de fuera de juego.
15'
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Bentancur estaba en posición de fuera de juego.
8'
Remate fallado por Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
5'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
3'
Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área.
1'
Remate fallado por Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Marcos Aoás Corrêa
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Warren Zaïre-Emery
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Désiré Doué
centrocampista
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
Ousmane Dembélé
Delantero
Bradley Barcola
Delantero
Thomas Frank
5-3-2
Guglielmo Vicario
portero
Pedro Porro
defensa
Kevin Danso
defensa
Cristian Romero
defensa
Micky van de Ven
defensa
Djed Spence
defensa
João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves
centrocampista
Pape Sarr
centrocampista
Rodrigo Bentancur
centrocampista
Mohammed Kudus
Delantero
Richarlison de Andrade
Delantero
68,9%
PSG
31,1%
TOT
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|4
|2
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|5
|4
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.