Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

0

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Min. 25

[ALTERNATIVE TEXT]

BVB

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Fase liga | Jornada 5

Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Icono23'

Remate parado. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde mas de 30 metros.

Icono22'

Falta de Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Icono22'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Remate fallado por Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.

Icono20'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono20'

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono19'

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Falta de Pape Gueye (Villarreal).

Icono19'

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Icono17'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono17'

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono14'

Julian Brandt (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Santi Comesaña (Villarreal).

Icono11'

Fuera de juego, Villarreal. Tani Oluwaseyi intentó un pase en profundidad pero Tajon Buchanan estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pape Gueye.

Icono8'

Falta de Julian Brandt (Borussia Dortmund).

Icono8'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Icono8'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

7'

Se reanuda el partido.

7'

El juego está detenido (Borussia Dortmund).

Icono5'

Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).

Icono5'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Mano de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono1'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.

Icono1'

Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Aaron Anselmino

defensa

Waldemar Anton

defensa

Nico Schlotterbeck

defensa

Yan Bueno Couto

centrocampista

Felix Nmecha

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Julian Brandt

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Tajon Buchanan

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Tani Oluwaseyi

Delantero

Estadísticas

69,2%

VIL

BVB

30,8%

VIL

VIL

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
4 Faltas cometidas 6

