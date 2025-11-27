Directo | Betis - Utrecht

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic
Real Betis
21:00h.
0
-
0
FC Utrecht
Min. 1
BET
UTR
Colpisa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Ángel Ortiz
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Sofyan Amrabat
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Francisco Román Alarcón Suárez
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Ron Jans
4-3-3
Michael Brouwer
portero
Siebe Horemans
defensa
Mike van der Hoorn
defensa
Nick Viergever
defensa
Souffian El Karouani
defensa
Can Bozdogan
centrocampista
Alonzo Engwanda
centrocampista
Dani de Wit
centrocampista
Miguel Rodríguez
Delantero
Sébastien Haller
Delantero
Yoann Cathline
Delantero
0%
BET
0%
UTR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
