Directo | Celta - Niza

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Sander van der Eijk
Celta
21:00h.
1
-
0
Niza
Iago Aspas (1')
Min. 15
CEL
NIC
Gol! Min 1'
Gol de Iago Aspas
Colpisa
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:49
15'
Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Juma Bah (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
13'
Falta de Melvin Bard (Niza).
13'
Hugo Álvarez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Melvin Bard (Niza).
9'
Iago Aspas (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 0. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manu Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Hugo Álvarez
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Iago Aspas
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
Franck Haise
3-4-3
Yehvann Diouf
portero
Kojo Peprah Oppong
defensa
Juma Bah
defensa
Melvin Bard
defensa
Jonathan Clauss
centrocampista
Tom Louchet
centrocampista
Salis Abdul Samed
centrocampista
Ali Abdi
centrocampista
Mohamed-Ali Cho
Delantero
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin
Delantero
Morgan Sanson
Delantero
39,5%
CEL
60,5%
NIC
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|2
|
