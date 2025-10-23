El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Sander van der Eijk

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

1

-

0

Niza

Escudo OGC Nice

  • Iago Aspas (1')

Min. 15

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

NIC

Gol! Min 1'

Gol de Iago Aspas

Jornada 3

Directo | Celta - Niza

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:49

Icono15'

Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Juma Bah (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono13'

Falta de Melvin Bard (Niza).

Icono13'

Hugo Álvarez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Melvin Bard (Niza).

Icono9'

Iago Aspas (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 0. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Hugo Álvarez

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Iago Aspas

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Franck Haise

3-4-3

Alineación

Yehvann Diouf

portero

Kojo Peprah Oppong

defensa

Juma Bah

defensa

Melvin Bard

defensa

Jonathan Clauss

centrocampista

Tom Louchet

centrocampista

Salis Abdul Samed

centrocampista

Ali Abdi

centrocampista

Mohamed-Ali Cho

Delantero

Kevin Carlos Omoruyi Benjamin

Delantero

Morgan Sanson

Delantero

Estadísticas

39,5%

NIC

CEL

60,5%

NIC

NIC

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 2

