Directo | Ludogorets - Celta

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Balazs Berke
Ludogorets
18:45h.
1
-
0
Celta
Petar Stanic (10')
Min. 43
LUD
CEL
Gol! Min 10'
Gol de Petar Stanic
Colpisa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23
40'
Remate parado por bajo a la izquierda. Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.
38'
Deroy Duarte (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
37'
Remate fallado por Ángel Arcos (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
36'
Remate fallado por Caio Vidal (Ludogorets) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
36'
Se reanuda el partido.
35'
El juego está detenido debido a una lesión Caio Vidal (Ludogorets).
34'
Remate fallado por Caio Vidal (Ludogorets) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.
31'
Se reanuda el partido.
31'
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ferran Jutglà con un centro al área.
31'
El juego está detenido (Ludogorets).
31'
Remate rechazado de Óscar Mingueza (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Borja Iglesias.
26'
Falta de Olivier Verdon (Ludogorets).
26'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
23'
Aguibou Camara (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Damián Rodríguez (Celta de Vigo).
20'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Anton Nedyalkov.
17'
Fuera de juego, Ludogorets. Anton Nedyalkov intentó un pase en profundidad pero Ivan Yordanov estaba en posición de fuera de juego.
16'
Petar Stanic (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Manu Fernández (Celta de Vigo).
15'
Falta de Pedro Naressi (Ludogorets).
15'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Dinis Almeida.
13'
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ángel Arcos.
11'
¡Gooooool! Ludogorets 1, Celta de Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) convirtió el penalti remate con la derecha.
10'
Penalti cometido por Manu Fernández (Celta de Vigo) tras una falta dentro del área.
10'
Penalti a favor del Ludogorets. Caio Vidal sufrió falta en el área.
6'
Falta de Damián Rodríguez (Celta de Vigo).
6'
Aguibou Camara (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
3'
Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
2'
Pedro Naressi (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Ángel Arcos (Celta de Vigo).
1'
Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Per-Mathias Høgmo
4-3-3
Hendrik Bonmann
portero
Francisco Javier Hidalgo Gómez
defensa
Olivier Verdon
defensa
Dinis da Costa Lima Almeida
defensa
Anton Nedyalkov
defensa
Deroy d'Encarnação Duarte
centrocampista
Pedro Henrique Naressi Machado
centrocampista
Ivan Yordanov
centrocampista
Caio Vidal Rocha
Delantero
Petar Stanic
Delantero
Aguibou Camara
Delantero
Claudio Giráldez
4-4-2
Iván Villar
portero
Óscar Mingueza
defensa
Yoel Lago
defensa
Manu Fernández
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Jones El Abdellaoui
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Ángel Arcos
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
49,4%
LUD
50,6%
CEL
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|3
|2
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|8
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia