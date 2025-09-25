El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 J25/09 · Árbitro: Nick Walsh

Escudo VfB Stuttgart 1893 AG

Stuttgart

21:00h.

0

-

0

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

Min. 48

VFB

CEL

Tarjeta amarilla Min 34'

Ermedin Demirovic ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Stuttgart - Celta de Vigo

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39

Icono45'+3'

Final primera parte, VfB Stuttgart 0, Celta de Vigo 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Fuera de juego, VfB Stuttgart. Lorenz Assignon intentó un pase en profundidad pero Ermedin Demirovic estaba en posición de fuera de juego.

Icono43'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Óscar Mingueza.

Icono42'

Remate rechazado de Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) con un remate desde el centro del área. Asistencia de Angelo Stiller.

Icono41'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono40'

Remate fallado por Jamie Leweling (VfB Stuttgart) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Badredine Bouanani.

Icono39'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Iago Aspas.

Icono38'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Ionut Radu.

Icono38'

Remate parado rozando la escuadra izquierda. Lorenz Assignon (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bilal El Khannouss.

Icono38'

Remate rechazado de Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono37'

Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.

Icono36'

Falta de Lorenz Assignon (VfB Stuttgart).

Icono36'

Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Remate rechazado de Lorenz Assignon (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Bilal El Khannouss.

Icono35'

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono35'

Falta de Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).

Icono35'

Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Jones El Abdellaoui.

Icono25'

Cambio en VfB Stuttgart, entra al campo Luca Jaquez sustituyendo a Finn Jeltsch debido a una lesión.

24'

Se reanuda el partido.

23'

El juego está detenido debido a una lesión Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).

Icono22'

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

18'

Se reanuda el partido.

18'

El juego está detenido debido a una lesión Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).

Icono17'

Falta de Badredine Bouanani (VfB Stuttgart).

Icono17'

Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Marcos Alonso.

Icono9'

Remate fallado por Jamie Leweling (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.

Icono9'

Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Ionut Radu.

Icono9'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Chema Andres (VfB Stuttgart) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Lorenz Assignon con un centro al área.

Icono6'

Remate fallado por Chema Andres (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono4'

Chema Andres (VfB Stuttgart) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).

Icono4'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Finn Jeltsch.

Icono3'

Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Sebastian Hoeneß

4-2-3-1

Alineación

Alexander Nübel

portero

Lorenz Assignon

defensa

Finn Jeltsch

defensa

Jeff Chabot

defensa

Maximilian Mittelstädt

defensa

José María Andres Baixauli

centrocampista

Angelo Stiller

centrocampista

Tiago Barreiros de Melo Tomás

delantero

Bilal El Khannouss

centrocampista

Jamie Leweling

delantero

Ermedin Demirovic

delantero

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Manuel Fernández

defensa

Óscar Mingueza

defensa

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Hugo Álvarez

centrocampista

Iago Aspas

delantero

Borja Iglesias

delantero

Bryan Zaragoza

delantero

Estadísticas

64,5%

CEL

VFB

35,5%

CEL

CEL

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

