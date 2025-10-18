Directo | Atlético - Osasuna

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Atlético
21:00h.
0
-
0
Osasuna
Min. 51
ATM
OSA
Tarjeta amarilla Min 29'
Koke ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45
51'
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
49'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
46'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
46'
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Osasuna 0.
45'+6'
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Osasuna 0.
45'+5'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
45'+5'
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Koke.
45'+2'
Remate parado. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
44'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
44'
Mano de Víctor Muñoz (Osasuna).
43'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giuliano Simeone sustituyendo a Nico González.
42'
Se reanuda el partido.
42'
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
41'
Cambio en Osasuna, entra al campo Iker Benito sustituyendo a Valentin Rosier debido a una lesión.
41'
Se reanuda el partido.
40'
El juego está detenido debido a una lesión Valentin Rosier (Osasuna).
38'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
38'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
38'
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Se reanuda el partido.
35'
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
35'
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torró (Osasuna).
33'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
33'
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
30'
Koke (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
30'
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
30'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
27'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Herrando (Osasuna) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Rubén García.
26'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
26'
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
24'
Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque.
23'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
20'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
20'
Falta de Enzo Boyomo (Osasuna).
20'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
19'
Fuera de juego, Osasuna. Lucas Torró intentó un pase en profundidad pero Ante Budimir estaba en posición de fuera de juego.
17'
Corner,Osasuna. Corner cometido por José María Giménez.
16'
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios.
15'
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
15'
Remate rechazado de Rubén García (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área.
11'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Álex Baena).
9'
GOL ANULADO POR EL VAR: Álex Baena (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
9'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
8'
Remate fallado por Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Enzo Boyomo.
7'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
6'
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
4'
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
4'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Barrios tras un saque de esquina.
4'
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
1'
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
Sustituto
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Alessio Lisci
3-4-3
Sergio Herrera
portero
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Jorge Herrando
defensa
Iker Benito
Sustituto
Lucas Torró
centrocampista
Jon Moncayola
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Rubén García
Delantero
Ante Budimir
Delantero
Víctor Muñoz
Delantero
66,3%
ATM
33,7%
OSA
|0
|Goles
|0
|6
|Remates a puerta
|1
|6
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|3
|7
|Faltas cometidas
|4
