Gimnástica Cuatro onces en cuatro jornadas El blanquiazul Alberto Cusidor, un fijo para Lago, durante el partido ante el Vitoria. :: / María Gil Lastra Álex Ruiz, Cusidor, Luis Alberto y Vitienes son los únicos jugadores que Pablo Lago mantiene fijos en sus alineaciones hasta el momento ADELA SANZ Torrelavega Martes, 18 septiembre 2018, 07:24

Además de los hechos, que son irrefutables e indican que la Gimnástica es decimoséptima con dos puntos, dos goles a favor y dos en contra, hay un aspecto que llama la atención en este inicio de temporada: el conjunto torrelaveguense no ha repetido alineación en las primeras cuatro jornadas y ha empleado tres esquemas diferentes.

Los cambios en el once y la variación táctica no dejan de ser algo usual en el fútbol, donde entran en juego factores como las lesiones, las sanciones y las características del rival; sin embargo, en el conjunto que entrena Pablo Lago no deja de ser un aspecto digno de señalarse, ya que si algo lo caracterizó el año pasado fue precisamente su apuesta por una disposición táctica basada en el 1-4-4-2 y por una alineación que se podía recitar de memoria sin problema.

La pasada temporada el cuerpo técnico blanquiazul apenas varió, al menos en su disposición de salida, el esquema de cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros. Este curso ya ha empleado tres esquemas: con tres centrales en Irún (1-5-4-1), después el 1-4-4-2, que repitió en Copa, y en las dos últimas jornadas el 1-4-1-4-1.

Respecto al once, al menos en el último tramo de la pasada Liga, el entrenador asturiano apostó por darle continuidad a los mismos futbolistas (Álex Ruiz, Fer, Camus, Luis Alberto, Cote, Fermín, Víctor, Palazuelos, Vitienes, Cagigas, Nacho Rodríguez y Barbero) , que constituyeron de hecho –solo Cote, entre los habituales, ya no sigue– la base de la plantilla confeccionada para este nuevo curso.

La llegada de los nuevos refuerzos se ha dejado notar. Así, algunos de ellos, como Cusi, Docal, Rozas y Cristian han entrado a formar parte de ese grupo de habituales en las alineaciones, algo que ha supuesto, por otro lado, la pérdida de minutos de algunos jugadores casi intocables en el once durante la temporada pasada, como Fer, Víctor y Cagigas.

Los cuatro de Lago

Cuatro futbolistas han sido titulares en las primeras cuatro jornadas. Se trata del guardameta Álex Ruiz, el central Luis Alberto, el centrocampista Cusi y el interior diestro Hugo Vitienes, de los cuales los tres primeros han disputado todos los minutos, mientras que Vitienes ha sido sustituido en tres ocasiones. Otros jugadores, como es el caso de Rozas, Víctor y Fermín, también han estado presentes en todos los encuentros, aunque el primero fue suplente en la primera jornada, el segundo en las dos primeras y el tercero en la cuarta.

El capitán Borja Camus, Palazuelos, Nacho Rodríguez y Cristian han disputado tres encuentros. El capitán, que jugó los tres primeros desde el inicio, no participó frente al Vitoria; el mediocentro y el delantero se han perdido el último choque por lesión y el central, que no jugó en la primera jornada, ha sido titular en los tres siguientes.

Ya sea por cuestiones tácticas o debido al estado físico de los futbolistas, Lago no ha repetido alineación hasta la fecha. De los once que formaron en Irún, siete repitieron en Santa Ana frente al filial del Athletic. En Tudela jugaron casi los mismos –Víctor entró en lugar de Primo–. Y en el último partido volvieron a repetir siete respecto al anterior encuentro (Fer, Docal, Alberto y Barbero ocuparon el lugar de Camus, Fermín, Palazuelos y Nacho Rodríguez).