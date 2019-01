Una segunda oportunidad Nacho Rodríguez, Fermín y Bardanca charlan junto al resto de sus compañeros antes de un partido. / L. Palomeque La Gimnástica recibe al Real Unión con el objetivo de mejorar su dinámica tras la primera vueltaPablo Lago solo tendrá la baja de Borja Docal, que sigue recuperándose de una microrrotura en el sóleo de su pierna izquierda, para el duelo ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 13 enero 2019, 08:27

Hay que mejorar los resultados obtenidos en la primera vuelta. Con ese objetivo arranca la Gimnástica esta tarde (El Malecón, 17.00 horas) la segunda vuelta del campeonato frente al Real Unión. Un duelo con el que los torrelaveguenses pretenden prolongar el buen estado de forma que han mostrado en las dos últimas jornadas, en las que ha sumado cuatro puntos de seis en juego y ha ofrecido una buena imagen.

La visita de los de Irún se convierte en una nueva oportunidad para seguir sumando y tomar una distancia más amplia respecto a los que vienen detrás, en una cola de pelotón tan apretada que solo distan tres puntos entre los de Lago y el colista Vitoria. Enero puede ser un mes clave para los blanquiazules. Todavía resta toda una vida para terminar la Liga y su situación puede dar aún muchas vueltas, pero disputar tres de los cuatro partidos en casa es una circunstancia que deberían aprovechar. Para ello, deben mejorar sus resultados como locales, ya que sus números en casa no están siendo todo lo buenos que todos, desde los jugadores y técnicos hasta los aficionados, desearían.

La Gimnástica no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en casa, en los que solo ha obtenido dos puntos, resultado de sendos empates contra Izarra y Calahorra. Ahora la llegada del Real Unión se antoja una buena oportunidad no solo para sumar más puntos sino también para ganar en su propio estadio por tercera vez esta temporada.

Hay razones para el optimismo. Además de los resultados obtenidos en los dos partidos anteriores, el conjunto blanquiazul parece haber recuperado algunos de los rasgos que mostró en sus mejores momentos de la primera vuelta -cuando le ganó al Mirandés y al Arenas-. Ha vuelto a ser un equipo firme en defensa, que apenas concede ocasiones al rival y no resulta sencillo de afrontar.

Esa intensidad en el juego, apoyada en un férreo sistema defensivo, con las líneas bien juntas y en el que todos los futbolistas se hallan comprometidos, es un escollo difícil para cualquier oponente. La Gimnástica sale al campo con la seguridad que aporta el hecho de conocer su cometido, consciente de sus defectos y sus puntos fuertes. Frente al Real Unión Pablo Lago tiene la intención de continuar en la misma línea, por lo que no es probable que modifique el esquema táctico de tres centrales que ha empleado en las últimas semanas y que tanta confianza y equilibrio le da al equipo.

Cambios en casa

En casa ha tratado de modificarlo con el propósito de lograr más llegada, buscando un fútbol más ofensivo, pero no ha dado buen resultado. Al contrario, el equipo ha perdido consistencia y eso ha generado dudas. De ahí que, pese a que tal vez con el correr del tiempo y según como le vaya en la segunda vuelta pueda modificarlo, lo que parece claro es que, hoy por hoy, es el que prefiere. Se trata de un esquema en apariencia defensivo, pero que en la práctica no lo es tanto porque conlleva sus riesgos. Sobre el papel la Gimnástica juega con cinco atrás, pero en realidad los laterales se incorporan al ataque, adoptando muchas veces la función de un extremo. De ahí que, como el propio Pablo Lago ha dicho durante la semana, la mayor parte de las veces el equipo ataca con siete y en las contras del rival en ocasiones se queda solo con los tres de atrás.

El equilibrio entre defensa y ataque se logra gracias a la capacidad que los futbolistas blanquiazules para variar su cometido, algo para lo que necesitan mantener su atención. Para ello es importante que los laterales sepan cuando incorporarse arriba y cuando replegarse, que los interiores ejecuten correctamente las coberturas y apoyen a los mediocentros, o que los de arriba asuman su papel de primera línea de contención. Para este partido apenas hay incidencias que obstaculicen los deseos del entrenador.

Tan solo es baja por lesión Borja Docal y no hay ningún jugador suspendido, por lo que los 18 restantes están en condiciones de jugar. Teniendo esto presente, el técnico de Vegadeo deberá elegir de entre su plantel a los que se hallen en mejores condiciones o se ajusten más a las necesidades del partido. En cuanto a la alineación, es probable que no sea muy diferente de la que jugó la pasada semana, con una o dos modificaciones. Camus, Bardanca y Ramiro tal vez repitan atrás, si bien Luis Alberto o Cristian pudieran ocupar la plaza de uno de estos últimos. En la derecha seguirá Fer y por la izquierda tal vez repita Fermín, que atraviesa por un buen momento de forma en este arranque del 2019.

En la línea media la presencia de Cusi y Palazuelos parece asegurada, si bien Alberto podría darle descanso a cualquiera de los dos. Los escoltarán por la derecha Hugo Vitienes y por la izquierda Víctor, que vuelve a la convocatoria tras no haberlo hecho la pasada debido a un proceso gripal. Y en punta podría repetir Nacho Rodríguez.

Un rival en baja forma

El Real Unión no llega en su mejor momento de forma. El equipo que dirige Juan Domínguez no es regular y en sus últimos cuatro partidos solo ha conseguido un triunfo. Suma demasiados empates, en casa no está logrando los resultados deseados y fuera, pese a que es complicado de doblegar, le cuesta imponerse. No obstante es un rival peligroso porque cuenta con una gran plantilla en la que destacan futbolistas con gran experiencia en la categoría como su guardameta Irazusta, los defensas Ekhi y Esnaola, centrocampistas de la talla de Ceberio o los Eizmendi y delanteros con calidad y gol como Jorge Galán y Orbegozo.

El partido de ida (1-1), el del retorno de la Gimnástica a la categoría, dejó un grato recuerdo. Los blanquiazules cuajaron un buen partido, abrieron el marcador y pudieron ganar. En ningún momento dieron la impresión de ser inferiores al Real Unión, algo que les gustaría repetir en El Malecón esta tarde, y si puede ser con una victoria, mejor.