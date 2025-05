El vacío de poder en el voleibol cántabro

El Textil Santanderina jugando por el ascenso a la máxima categoría, la Superliga; Torrelavega y Astillero logrando una permanencia holgada en la Superliga Femenina ... 2... Por ahí parece que la situación del voleibol cántabro es buena, bien situado en el segundo escalón de este deporte a nivel nacional. Pero no hay más que echar un ojo a la web de la Federación Cántabra para percibir de inmediato algo extraño. 22 de noviembre de 2024. Esa es la fecha de su última noticia. 'Censos oficiales', se titula.

Esos censos oficiales se referían a los participantes para las elecciones. Algo que se tuvo que hacer ya en 2024, como en todas las demás al ser año olímpico y tras un periodo convulso en el seno de la Cántabra. No se hizo... Y sigue sin hacerse. «Se tenían que haber celebrado antes del 31 de junio del año pasado. Y hasta ahora nada», señala Ramón Pujol, entrenador del EDM Cartes Voleibol.

José Ignacio Marcos, ahora en el cuerpo técnico del Textil Santanderina, fue presidente de la Federación Cántabra de Voleibol hasta diciembre de 2023, cuando presentó su dimisión. «El Gobierno nos dice que tenemos que convocar elecciones y en marzo entra una nueva junta directiva. Pero al ser ciclo olímpico se supone que deben convocar elecciones». Esa suposición parece correcta a tenor de esa última noticia que aparece en la web de la Cántabra, en la que señala que se adjuntan los censos para las próximas elecciones.

El Diario se puso en contacto con el presidente de la Cántabra, Alan Expósito, quien señaló haberse desvinculado completamente del ente federativo. Y señaló que quien estaba al cargo es quien figura como vicepresidente, José Miguel Elu. Elu señaló que en «dos día» iba a arrancar el proceso electoral. Eso fue a mediados del pasado mes de enero.

Campeonato de España

El vacío de poder que hay en la Federación Cántabra de Voleibol afecta, además de a representantes de otros clubes y escuelas, directamente a jugadoras de Cartes. Siete de ellas, en la categoría cadete, y una en infantil participarán en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) a finales de junio en la ciudad asturiana de Avilés. Un campeonato al que el voley cántabro acudirá con equipos masculinos y femeninos de categoría cadete y femenino solo en infantiles. Y si se quiere ir, tocará rascarse el bolsillo. «El Gobierno regional dice que no puede dar la subvención porque no hay nadie en la Federación, pero podríamos acudir si lo pagan las familias...». La cantidad no es pequeña. «550 euros por cada participante. Para ir tres o cuatro días a Avilés», resalta Ramón Pujol.