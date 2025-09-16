Lorenzo Santolino:«En el Dakar, ser lo más equilibrado posible es importante para poder tener más garantías de llegar al final y de hacerlo con buenos resultados»

Saray Ceballos Santander Martes, 16 de septiembre 2025, 12:49 | Actualizado 13:17h. Compartir

La cuenta atrás para el debut de Ricardo Lastra en el Dakar ya ha comenzado. En su preparación ha contado con la experiencia de Lorenzo Santolino, uno de los grandes especialistas españoles en la prueba más dura del mundo. El salmantino, con siete participaciones a sus espaldas y un sexto puesto como mejor resultado, ha compartido jornadas de entrenamiento con Lastra para transmitirle claves de pilotaje, navegación y, sobre todo, de supervivencia en un rally que exige tanto al cuerpo como a la mente.

-Acabáis de completar varias jornadas de entrenamiento con Ricardo Lastra. ¿Cómo ha ido la experiencia?

-Han sido un par de días muy positivos. Hemos disfrutado de la moto, pero también de buenas charlas fuera de pista. Lo hemos pasado bien y creo que ha sido una convivencia muy enriquecedora.

-¿En qué ha consistido exactamente este trabajo conjunto? ¿Qué aspectos habéis priorizado en la preparación?

-El objetivo era transmitirle mi experiencia en todos los ámbitos: preparación física, mental y organización, sobre todo en tema de pilotaje y navegación. Y es que, para acabar un Dakar necesitas un buen equilibrio y recursos para afrontar cualquier situación: desde una avería hasta una caída.

-¿Qué es lo que más destacarías de Ricardo como piloto?

-Las ganas que tiene de aprender, de mejorar y de llegar preparado a esta aventura. Está viviendo cada paso de este proyecto con una intensidad enorme desde que se lo planteó hace más de un año y medio, y es así como tiene que ser, porque el Dakar exige muchísimo y solo llegar a la salida ya es un logro.

-¿Cuál dirías que ha sido el mayor aprendizaje para él en estos entrenamientos?

-Hemos visto varios aspectos, pero más que algo concreto, creo que le he transmitido un protocolo de preparación que yo he ido puliendo con los años. Por ejemplo: llevar siempre un chubasquero, preparar la comida antes de una etapa especial o dejar todo listo el día anterior. Al final no es solo una cosa, es un conjunto, una suma de muchas cosas que tienen que estar listas.

-Y para ti, ¿qué supone compartir preparación con alguien que afronta este desafío por primera vez?

-Ha sido una gran experiencia para mí también. Es bonito transmitir tu experiencia y poder aportar en el proyecto de un piloto cuyo gran objetivo es terminar. Si en un momento difícil se acuerda de un consejo mío y eso le ayuda a seguir, me sentiré satisfecho.

-Tú ya tienes varias participaciones en el Dakar a tus espaldas. ¿Qué aprendizajes acumulas de esas experiencias?

-Sí, ya son siete participaciones en el Dakar, 2026 será mi octava participación y la verdad que tendríamos que hablar muchísimo tiempo para enumerar una a una todas las experiencias que acumulas, pero básicamente se resume en que hay muchísimos errores, muchísimas caídas, muchísimos fallos de pilotaje, navegación, organización, previsión... Lo importante es que no se repitan. El Dakar es una carrera en la que nunca dejas de aprender, y en la que la experiencia suma mucho porque son dos semanas de lucha contra ti mismo, además de contra el reloj.

-El Dakar es conocido como la carrera más dura del mundo. ¿Qué es lo más exigente, tanto en lo físico como en lo mental?

-El Dakar es una carrera muy exigente, tanto física como mentalmente. A nivel físico, las jornadas interminables de entre 8 y 12 horas sobre la moto, con etapas muy técnicas, frío, tormentas de arena o caídas que arrastras durante días. Mentalmente, mantener la concentración: cuando vas fatigado es fácil cometer un error grave. Por eso la preparación psicológica es tan importante.

-Mirando hacia tu próxima participación, ¿qué objetivos te marcas?

-Para esta octava edición, como cada año, intentaré llegar lo mejor preparado y buscar un buen resultado. Busco mejorar mi mejor resultado, que fue un sexto puesto en 2021. Llevo tiempo acariciando el top cinco y espero que este sea el año de hacer un Dakar limpio, sin caídas ni errores grandes, y poder estar ahí.

-¿Cómo ha evolucionado tu forma de preparar la carrera con el paso de los años?

-Yo vengo del enduro y al dar el salto al rally tuve que adaptar mi preparación, y así lo he ido haciendo, sobre todo a partir de mi experiencia. Con mi equipo de preparador físico, psicólogo y nutricionista hemos ido ajustando todo a las exigencias de esta carrera. Hemos ido adaptando, mejorando, viendo puntos débiles en los que creía que tenía que trabajar más y los hemos intentado mejorar. Al final, en el Dakar, ser lo más equilibrado posible es importante para poder tener más garantías de llegar al final y de hacerlo con buenos resultados.

-En lo personal, ¿qué significa para ti competir en el Dakar?

-Es mi vida. Todo gira en torno a esta carrera. Tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a ella y de contar con el apoyo de mi familia, mi equipo y mis patrocinadores. El resto de la temporada forma parte de la preparación para llegar al Dakar en las mejores condiciones posibles.

Ricardo Lastra Piloto y empresario cántabro «Aprender de alguien que ya ha vivido la dureza del Dakar te da una visión muy realista de lo que significa competir allí»

Ampliar Lorenzo Santolino y Ricardo Lastra durante su entrenamiento. DM

-Acabas de entrenar con Lorenzo Santolino, un piloto con experiencia en el Dakar. ¿Cómo ha sido para ti esta preparación?

-Ha sido un lujo poder compartir entrenamientos con Lorenzo. Al final, aprender de alguien que ya ha vivido la dureza del Dakar te da una visión muy realista de lo que significa competir allí. Más allá de la técnica sobre la moto, me ha transmitido la importancia de la constancia y de cuidar cada detalle, tanto físico como mental.

-¿Qué aspectos del entrenamiento te han resultado más difíciles o sorprendentes hasta ahora?

-Lo más exigente es la resistencia: no se trata solo de ir rápido, sino de aguantar horas y horas sobre la moto en terrenos muy cambiantes. Me ha sorprendido también lo importante que es la navegación; no basta con ser buen piloto, tienes que aprender a leer el terreno y el roadbook al mismo tiempo, y hacerlo con la mente clara cuando el cansancio aprieta.

-Desde tu punto de vista, ¿qué has aprendido de Lorenzo que te servirá para afrontar el Dakar?

-Sobre todo, la gestión de carrera. Él insiste en que el Dakar no se gana en una etapa, pero sí se puede perder en un minuto de desconcentración. Aprender a dosificar esfuerzos, a escuchar al cuerpo y a la moto, y a mantener la calma cuando las cosas se complican son lecciones que me llevo de este entrenamiento.

-¿Cómo te sientes de cara a la competición y qué objetivos personales te marcas en esta edición del Dakar?

Me siento muy motivado y con los pies en la tierra. Sé que el Dakar es la carrera más dura del mundo y mi objetivo principal es terminarlo, vivir la experiencia completa y dar lo mejor de mí cada día. Para mí, poder estar en la salida ya es un sueño cumplido, y acabar la carrera sería la mayor recompensa a todo este trabajo de preparación.

Temas

Dakar