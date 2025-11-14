La noche frena a Ricardo Lastra a cinco kilómetros de la meta en Merzouga El piloto cántabro define la etapa 4 como «la más dura de navegación» de su carrera, pero valora la «enorme experiencia» adquirida de cara al Dakar

Espectacular imagen aérea de Ricardo Lastra atravesando un oasis, uno de los contrastes de paisaje habituales en las etapas del rally marroquí.

La Etapa 4 del Addax Rally 2025 ha supuesto una de las pruebas más exigentes en la preparación del piloto cántabro Ricardo Lastra para el Dakar.

Ricardo Lastra (dorsal 49) tomando la salida de la Etapa 4, jornada que arrancó «con buenas sensaciones y un ritmo sólido».

En la que describió como «una de las jornadas más duras de navegación que he vivido hasta ahora», Lastra vio cómo la noche le impedía completar los últimos cinco kilómetros de la especial cuando ya acariciaba la meta en las dunas de Merzouga.

El momento exacto en que la noche sorprende a Ricardo Lastra en la Etapa 4. La imagen, tomada desde su moto, muestra el GPS a solo 3,6 kilómetros del final de la especial (kilómetro 363,4), un tramo que no pudo completar por la falta de visibilidad. Ricardo Lastra

Pese al contratiempo, el balance del piloto de Raisan es positivo, centrado en el aprendizaje acumulado. «La Stage 4 arrancó con buenas sensaciones y un ritmo sólido», explicó Lastra. El recorrido fue una mezcla de todos los terrenos posibles: «zonas rápidas, piedra, pasos técnicos y una parte final con dunas que exigía mucha precisión».

El piloto cántabro, rodando a gran velocidad por una de las zonas rápidas y pistas abiertas que caracterizaron la primera parte de la Etapa 4.

Fue precisamente en ese tramo final donde la etapa se complicó definitivamente. «Los últimos seis kilómetros atravesaban el desierto de la gran duna de Merzouga. Justo al entrar en ese tramo me cayó la noche encima», relató el cántabro. Ante la falta de visibilidad y priorizando la seguridad, Lastra no pudo finalizar ese último sector. «Pese al esfuerzo por seguir avanzando con seguridad, no pude completar esos últimos cinco kilómetros. Es una pena quedarse tan cerca de la meta, porque venía marcando un buen ritmo y trabajando bien el roadbook, pero así son estas carreras».

Lastra navegando por el imponente cordón de dunas de Merzouga, el tramo final de la Etapa 4 donde la navegación se volvió «la más dura» de su carrera.

Lejos de lamentarse, Lastra extrae una valiosa lección de la jornada. «Aun así, me quedo con lo importante: he aprendido muchísimo», afirmó con rotundidad. «Ha sido la etapa más compleja de navegación que he afrontado hasta ahora, y este tipo de días son los que realmente te hacen crecer como piloto de rally-raid».

Con esta mentalidad, el cántabro se prepara para la siguiente jornada. «Mañana volveremos a salir con la misma actitud: cabeza, ritmo y seguir sumando experiencia».

