Preparando el Dakar con Ricardo Lastra: Capítulo 1. La moto
Así es la KTM 450 Rally Replica, un «caballo ganador» diseñado para sobrevivir a las dunas y ofrecer la máxima fiabilidad al piloto cántabro
R.C.
Santander
Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:01
Arrancamos la serie 'Preparando el Dakar 2026 con Ricardo Lastra' analizando la pieza fundamental del proyecto: la máquina. En este primer episodio, el piloto y su mecánico, Javier Ruiz Ugarte, nos descubren los secretos de una moto que sale de fábrica lista para competir.
Definida por Lastra como una «bestia» y por su equipo como la opción más sensata para un piloto privado, esta KTM destaca por sus suspensiones «pata negra», su robustez ante las caídas y una ingeniería pensada para ser reparada con apenas cuatro herramientas en medio del desierto.