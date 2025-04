José Alberto: «El querer ganar casi nos hace perder»

Marcos Menocal Santander Domingo, 13 de abril 2025, 22:15 Comenta Compartir

«Es un aspecto mental». Una, dos, tres y hasta cuatro veces lo repitió José Alberto. «Tenemos un punto más y hay 21 en juego. ... Lo que hay que hacer es competir, soltarse y dar nuestro nivel de juego. No podemos tener miedo a dar un pase, a tener una ocasión y fallarla, a hacer un despeje y fallarlo y que nos metan gol...», añadió el entrenador del Racing en una clara descripción de lo que se ha visto este domingo y de lo que realmente le preocupa. «Está en sus cabezas», insistió. El problema es el temor al fracaso. La frase del técnico no invita a la duda:«No podemos tener miedo a perder algo que no tenemos». Contundente en su comparecencia en El Sardinero.

Parece tener claro dónde está el problema de la falta de regularidad en este último tramo. ¿Es algo que se entrena? El club tiene un psicólogo para este tipo de fortalezas. «Estarán trabajándolo. Yo tengo uno personal, con el que trabajo, y hay uno en el club que trabaja de manera individual en función de las necesidades». Sin embargo no es partidario de este tipo de terapias. «Para eso ya estoy yo. Para gestionar la plantilla ya estoy yo. No creo en las sesiones grupales y todas esas historias». El técnico confía en «liberar las cabezas de los futbolistas» con entrenamientos más divertidos y lúdicos porque sabe que es algo que afecta más de la cuenta.Y este domingo se vio. El tema de la psicología lo despachó con otra frase contundente:«La carga de todo y la responsabilidad de todo la tengo yo». Punto pelota. Noticias relacionadas Se escapa el caballo El Racing-Castellón, en imágenes ⏯️ El vídeo del partido El Racing nunca camina solo Así te hemos contado el partido Más allá de lo mental, José Alberto admitió que «el partido lo pudo ganar cualquiera» y destacó que «por querer ganar casi perdemos». El míster describió un duelo «igualado en el que tuvimos situaciones muy claras para marcar, pero al final del choque estuvimos más cerca de perderlo». Admitió que el equipo debe «tener más orden, rigor y más tranquilidad para jugar los últimos minutos». Achacó esa ansiedad a «la frustración de los jugadores de verse cerca». Pero entonó el mea culpa, porque «son cosas que debemos saber resolver; hay que saber jugar esos minutos». Recordó que ante el Levante se perdió «por eso, precisamente, por perder tantos duelos, y lo hablamos que no podíamos caer en ello otra vez». El técnico, de nuevo, reconoció que «el Castellón nos superó en todo, he visto las estadísticas, pero están muy igualadas». Las frases Innegociable «No podemos tener miedo de perder algo que no tenemos. Hay que saber soportar la presión, porque la hay y la va a haber» Reconocimiento «Para gestionar la plantilla estoy yo. No creo en sesiones grupales e historias de esas. La mayor carga y la responsabilidad la tengo yo» Consecuencias «El gol del Castellón es una muestra de esos miedos, de una situación muy clara en ataque llega el gol de ellos en contra» Más allá de lo táctico y lo deportivo, José Alberto durante su comparecencia insistió en lo que no se ve. «Tenemos que demostrar qué queremos y no tener miedo.El gol del Castellón es la muestra de esos miedos. De una situación muy clara en ataque llega el gol en contra». Su intento constante fue el de prepararse para lo que viene. «Hay que superar la presión, porque la hay, y son partidos a cara de perro. Y soportar la presión y sacar lo mejor de nosotros si queremos conseguirlo». «Todo está en la cabeza. Físicamente están de maravilla, pero onos soltamos y disfrutamos o no lo vamos a conseguir», finalizó el entrenador. Habló de jugadores y de cambios, pero, sin duda, todo fue secundario ante el problema mental que parece que atropella a la plantilla.

