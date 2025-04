Se escapa el caballo

Sergio Herrero Santander Domingo, 13 de abril 2025, 19:08 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

El quiero y no puedo en estado puro. El Racing, su técnico y sus futbolistas están, en la mayoría de los casos, ante su sueño ... profesional. Pero hay un fantasma de sábanas verdiblancas que merodea los Campos de Sport. El espectro de Villarreal es la nueva paparda. Persigue a los jugadores, les agarra del tobillo, les susurra al oído, le borra la pizarra al míster... Y el equipo, pese a ponerse por delante, da imagen de incapacidad. De que el ánimo no acompaña a las ganas y las piernas no responden. Este domingo volaron dos puntos importantísimos del estadio de El Sardinero. El Racing pudo meter tres goles. Omarcharse con otros tantos del Castellón. Como una ruleta. A ver lo que sale. Al final se quedó con un empate que duele casi como derrota. Porque el caballo se escapa. Allí, al fondo, al Elche no le ven ni el dorsal. El Levante, de momento, ahí está, pero lo peor no es la distancia, sino las sensaciones propias.

Como el equipo funciona, pero sólo a ratos –igual que la megafonía de los Campos de Sport–, José Alberto volvió a realizar ajustes para recibir al Castellón. Dos, en concreto. El técnico cambió de cromo en la delantera: Karrikaburu entró por Arana. Y lo que buscaba atrás estaba bien claro. Lo que faltó en el Ciutat de València. Ante el Levante, Mantilla salió un rato, le dio media colleja a un rival y apretó los dientes con cara de mala uva. Y eso es lo que quiere el míster. Contundencia. El camargués ocupó el perfil derecho en el centro de la zaga y Manu Hernando se quedó en el banquillo. Racing Ezkieta, Michelin (Marco Sangalli, min. 77), Mario García, Mantilla, Javi Castro, Aldasoro (Meseguer, min. 77), Maguette Gueye (Vencedor, min. 59), Andrés Martín, Íñigo Vicente, Pablo Rodríguez (Rober González, min. 59) y Karrikaburu (Arana, min. 69). 1 - 1 Castellón Crettaz, Suero (De Miguel, min. 61), Alberto, Van den Belt, Chirino, Moyita (Traore, min. 77), Mabil (Jojic, min. 77), Cala, Camara, Escobar (Raúl Sánchez, min. 61) y Vertroud (Lottin, min. 81). Equipo arbitral: Mallo Fernández, del Comité de Castilla y León, asistido en las bandas por García Aguilera (Castilla y León) y Hernández García (Murcia). Cuarto: Juncal Moreira (Galicia); VAR: Gorostegui Fernández-Ortega (Euskadi) y AVAR: Jiménez Yustos (Baleares).

Goles: 1-0, min. 18: Karrikaburu. 1-1, min. 64: Van den Belt.

Amonestaciones: Amarilla a los locales Javi Castro y Maguette Gueye y a los visitantes Escobar, De Miguel, Jojic y Vertroud.

Incidencias: Campos de Sport de El Sardinero. Césped en buen estado pese a la tarde lluviosa y fresca. 21.348 espectadores. Lo cierto es que no prometía mucho el Racing en los primeros minutos. Salió al campo como el 'slime', el blandiblú de toda la vida pero más guay, que usa la chavalada ahora. El Castellón, a cámara lenta, llegó hasta la frontal, donde Moyita la pegó horrorosa. Como en la siguiente jugada Ezkieta. Chutó hacia delante y el balón se marchó por su propia línea de fondo. El meta navarro ya comenzó a tener curro pronto, cuando Cala remató a bocajarro y el arquero reaccionó bien. Lo que pasa es que el remate fue con la mano. Invalidado. El portero verdiblanco volvió a echar papeletas para ser el mejor jugador del partido cuando sólo se llevaban quince minutos de encuentro. Un mal despeje de cabeza de Javi Castro permitió a los visitantes plantarse en el área con cierta facilidad. El disparo final de Cala lo mandó a saque de esquina con una fantástica parada Ezkieta. No se engañen, estaba todo previsto. Hace años, cuando el fútbol sala era tendencia en Cantabria, un entrenador de los clásicos tenía una estrategia que en su pizarra era infalible. Plan sin fisuras. Cuando el rival llegaba con algún Íñigo Vicente de la vida, le decía al jugador encargado de emparejarse algo así: «Las dos primeras, le dejas pasar, para que se confíe. A la tercera...». Parecido a lo que ha hecho el Racing este domingo, aunque seguramente no lo había planificado José Alberto. El Castellón tuvo bastantes facilidades en el arranque, pero en el 17, mazazo en el cogote. Andrés Martín robó el balón en su campo y le puso un balón fantástico a la carrera de Karrikaburu. El ariete burló el posible fuera de juego, levantó la cabeza y vio a Crettaz fuera de su portería. Los aranceles que paga el cuadro orellut por ser osado. Con la derecha, desde lejos, embocó. Los minutos clave 18 Tras un flojo comienzo, el Racing se adelantó por medio de Karrikaburu. 64 Van den Belt dispara a portería y Ezkieta falla. El Castellón logra el empate. 75 Arana tuvo la victoria en sus botas, pero su remate se estrelló en el poste de la meta de Crettaz. El equipo cántabro, en ventaja, aumentó un poco más repliegue. Eso le daba el balón al Castellón, a la espera de una nueva visita del hombre del mazo verdiblanco. Cala había llegado a Santander, haciendo honor a su apodo, con la pólvora mojada. Tercera tentativa. No fue la vencida. Buscó el palo largo, pero el disparo se marchó fuera. Otra opción El Racing repitió castigo, aunque cambiando roles y protagonistas. Esta vez fue Íñigo Vicente el que dejó a Andrés Martín en la trayectoria de la portería blanquinegra, pero Crettaz no cometió el mismo error. Guardó la portería y tapó bien el remate final del sevillano. Los locales se quitaron el corsé y, ahora sí, como pedía el míster, comenzaron a disfrutar. Tampoco mucho, no se piensen. Un cabezazo con poco recorrido de Maguette Gueye no encontró portería. A partir de ahí, lo mejor, que los verdiblancos no pasaron demasiados apuros. Sólo Mantilla y Javi Castro después de la bronca que les echó José Alberto por tirar mal la línea del fuera de juego. Bueno, ya pasó. Y lo de disfrutar, también. El partido volvió al mismo aspecto tras la reanudación. El Racing contemporizando y el Castellón, mandando más, pero más inocente que una borrachera de limón. Un pase raso de Mabil se paseó por el área pequeña sin encontrar quién lo rematase. Y luego hay quien tiene el talento por castigo, como el ataque racinguista. Entre Karrikaburu, Íñigo Vicente y Pablo Rodríguez se montaron una contra fantástica. El canario regateó a Crettaz, pero su tiro final lo sacó un defensaa en su camino hacia la portería. En el otro área, Cala lo probó por cuarta vez. Demasiado cruzado. Qué bien que no era su día. Ampliar Karrikaburu celebra su tanto haciendo el signo de la victoria Juanjo Santamaría Llegó la hora de los primeros cambios en el Racing. Unai Vencedor y Rober González eran los elegidos. Dos futbolistas a recuperar de cara al tramo final de la temporada. Se marchó el amonestado Maguette Gueye y un magullado Pablo Rodríguez. Poco después, los de José Alberto se encontraron con la recompensa a su tibieza. Mario García recupera y entrega al medio, donde, entre la dirección del pase y la distracción del personal, se convirtió en un regalo para el Castellón. Van den Belt se personó en el área. Nadie por aquí. Nadie por allá. El neerlandés la pegó con muy poca fe, pero la fallida intervención de Ezkieta hizo el resto. Era el empate. Lo siguiente fue dar entrada a Juan Carlos Arana. Nada ingenioso. El canario sustituyó a Karrikaburu en la punta de ataque. Las caras, los gestos, en el equipo cántabro ya eran de tensión. De quiero y no puedo. De algo pasa y no se sabe el qué. Era el momento de dar un paso al frente. De buscar la confianza donde quiera que estuviese, de atreverse. Arana se llevó la mano al pecho. Contad con mi espada, le vino a decir al racinguismo. El nueve se plantó solo, delante de Crettaz, después de un buen pase de Rober González. El zorro plateado la puso por encima del portero. Entra, entra, entra, entra... Al maldito poste. En corto Poco El equipo cántabro, tibio en la primera mitad, aprovechó un robo para adelantarse en el marcador por medio de Karrikaburu Con sabor a derrota El Castellón castigó la tristeza racinguista. Después, ambos equipos mostraron una gran incapacidad de cara a la portería rival Michelin pidió el cambio con molestias en el gemelo y José Alberto abrió la ventana para sustituir al francés por Marco Sangalli y a Aldasoro por Meseguer. Justo después, la desbordante personalidad del colegiado Mallo Fernández quedó minimizada cuando le perdonó la segunda amarilla a Vertroud. Que luego se hizo el muerto y, visto lo visto, fue sustituido. José Alberto, en el banquillo del Racing antes de comenzar el encuentro. Juanjo Santamaría Con el Racing en modo desesperado, el Castellón tuvo la victoria en sus botas. Una buena tentativa de Traore la sacó con acierto, esta vez sí, Ezkieta abajo. El partido al final fue un quiero y no puedo general. Ninguno de los dos parecía querer ganar. Rober González se plantó ante Crettaz y la echó fuera, demasiado cruzada. Poco después, una pérdida de Meseguer dejó a Camara frente a frente con Ezkieta. El portero, jugándose el tipo, sacó el balón no se si sabe ni cómo. Los mismos protagonistas se vieron las caras de nuevo. Camara solo, el portero navarro que recula, y recula, y recula hasta meterse en el área pequeña y porque el guineano no metía gol ni al arcoíris. Pero como los racinguistas, ¿eh? Mantilla le puso un buen balón a Arana, el canario lo hizo todo bien, menos el remate que mandó a tribuna. Ezkieta iba a acabar siendo héroe, villano, sheriff y forajido. Porque en el minuto 94, el navarro hizo un paradón espectacular a Traore y evitó que el escozor se convirtiese en sonrojo. Y un empate es un empate, pero este en concreto, y con los últimos precedentes, ya tiene cierto aroma a preocupación. A que hay un problema sin diagnosticar y no queda mucho tiempo para aplicar tratamiento. Porque el caballo se escapa y la ilusión se va a acabar cansando de perseguir.

