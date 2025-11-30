Los jugadores celebran el triunfo ante el Eibar

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

«El jueves volvemos a la carga, racinguistas. ¡Descansad que esto no ha hecho nada más que comenzar!», escribía el Racing en sus redes sociales para acompañar al vídeo en que los jugadores celebraban con la Gradona su triunfo ante el Eibar con goleada incluida (4-0). La plantilla, abrazada formando una hilera, no escatimó en saltos y cánticos frente a la grada de animación para brindarles el triunfo.

Los tres puntos en casa ante los armeros suponen una inyección de ánimo para el equipo en la que será una semana frenética con solo 62 horas entre partido y partido. Porque el jueves los de José Alberto se visten de corto de nuevo. El equipo se enfrenta a la Ponferradina en El Toralín (20.00 horas) en la segunda ronda de Copa y unos días después, el domingo, los verdiblancos tendrán que viajar a Andalucía para medirse al Cádiz (14.00 horas) en Liga.