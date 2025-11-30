El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vídeo

Los jugadores celebran el triunfo ante el Eibar

Toda la plantilla, abrazada formando una hilera, festejó la victoria con la Gradona sin escatimar en saltos y cánticos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

«El jueves volvemos a la carga, racinguistas. ¡Descansad que esto no ha hecho nada más que comenzar!», escribía el Racing en sus redes sociales para acompañar al vídeo en que los jugadores celebraban con la Gradona su triunfo ante el Eibar con goleada incluida (4-0). La plantilla, abrazada formando una hilera, no escatimó en saltos y cánticos frente a la grada de animación para brindarles el triunfo.

Los tres puntos en casa ante los armeros suponen una inyección de ánimo para el equipo en la que será una semana frenética con solo 62 horas entre partido y partido. Porque el jueves los de José Alberto se visten de corto de nuevo. El equipo se enfrenta a la Ponferradina en El Toralín (20.00 horas) en la segunda ronda de Copa y unos días después, el domingo, los verdiblancos tendrán que viajar a Andalucía para medirse al Cádiz (14.00 horas) en Liga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  6. 6

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  7. 7

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  8. 8 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  9. 9

    El mago parte por la mitad al Eibar
  10. 10

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los jugadores celebran el triunfo ante el Eibar

Los jugadores celebran el triunfo ante el Eibar