LaLiga Hypermotion Jornada 4 D07/09 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Escudo Unión Deportiva Almería

Almería

18:30h.

Racing

Escudo Real Racing Club
ALM

RAC

Almería-Racing, en directo
Almería-Racing, en directo

Los verdiblancos se miden a uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso

Minuto a minuto

Marcos Menocal
Marco G. Vidart

Marcos Menocal y Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:30

18:29

Todo listo ya en el UD Almería Stadium para el encuentro.

18:23

Y por el Racing, Ezkieta bajo palos; Mantilla, Manu Hernando, Castro y Mario García, en defensa. Aldasoro y Gustavo Puerta, en la sala de máquinas. Andrés Martín, Vicente y Sangalli en mediapunta y Villalibre, en el ataque.

18:22

Ya hay onces iniciales. Por el Almería jugarán Andrés Fernández en la portería; Álex Muñoz, Bonini, Lopy y Luna, en defensa. Baba y Gui en la sala de máquinas. Embarba, Arribas y Nico en la mediapunta, con Baptistao en punta de ataque.

18:21

Cuarto partido de la temporada, y primero de los verdiblancos ante uno de los candidatos al ascenso.

18:20

Buenas tardes !!! Empezamos el directo del Almería-Racing.

Alineación y estadísticas

Joan Francesc Ferrer Sicilia

4-2-3-1

Alineación

Andrés Fernández

portero

Marcos Luna

defensa

Dion Lopy

defensa

Federico Bonini

defensa

Álex Muñoz

defensa

Guilherme Borges Guedes

centrocampista

Iddrisu Baba

centrocampista

Nico Melamed

centrocampista

Sergio Arribas

centrocampista

Adri Embarba

centrocampista

Leonardo Micali Carrilho Baptistão

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Mario García

defensa

Aritz Aldasoro

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

0%

RAC

ALM

0%

RAC

RAC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

