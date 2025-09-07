Almería-Racing, en directo

Secciones
ALM
RAC
Marcos Menocal y Marco G. Vidart
Santander
Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:30
18:29
Todo listo ya en el UD Almería Stadium para el encuentro.
18:23
Y por el Racing, Ezkieta bajo palos; Mantilla, Manu Hernando, Castro y Mario García, en defensa. Aldasoro y Gustavo Puerta, en la sala de máquinas. Andrés Martín, Vicente y Sangalli en mediapunta y Villalibre, en el ataque.
18:22
Ya hay onces iniciales. Por el Almería jugarán Andrés Fernández en la portería; Álex Muñoz, Bonini, Lopy y Luna, en defensa. Baba y Gui en la sala de máquinas. Embarba, Arribas y Nico en la mediapunta, con Baptistao en punta de ataque.
18:21
Cuarto partido de la temporada, y primero de los verdiblancos ante uno de los candidatos al ascenso.
18:20
Buenas tardes !!! Empezamos el directo del Almería-Racing.
Joan Francesc Ferrer Sicilia
4-2-3-1
Andrés Fernández
portero
Marcos Luna
defensa
Dion Lopy
defensa
Federico Bonini
defensa
Álex Muñoz
defensa
Guilherme Borges Guedes
centrocampista
Iddrisu Baba
centrocampista
Nico Melamed
centrocampista
Sergio Arribas
centrocampista
Adri Embarba
centrocampista
Leonardo Micali Carrilho Baptistão
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Mario García
defensa
Aritz Aldasoro
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
0%
ALM
0%
RAC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
