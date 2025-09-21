Minuto a minuto del Córdoba - Racing

20:37

Buenas tardes

Como punto y final al día de San Mateo el Racing entra en escena una semana después de su primera derrota liguera. Borrón y cuenta nueva para el cuadro cántabro, que visita el Nuevo Arcángel con la vista puesta en volver a sumar de tres en tres. Un partido trampa ante un cuadro local dirigido por un ex racinguista como Iván Ania.