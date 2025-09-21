Minuto a minuto del Córdoba - Racing

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 6 D21/09 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz
Córdoba
21:00h.
0
-
0
Racing
Min. 45
COR
RAC
Tarjeta amarilla Min 8'
A. Mantilla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 9'
Manu Hernando ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:02
21:46
Minuto 44. Córdoba 0 Racing 0. Centro envenenado de Vilarrasa al que no llega Sintes.
21:41
Minuto 38. Córdoba 0 Racing 0. Aparece Iker Álvarez para evitar el tanto de Sangalli, que marra dentro del área.
21:39
Minuto 36. Córdoba 0 Racing 0. Sufre, y de qué manera, el Racing. Salida de Ezkieta que no encuentra balón y Guardiola que envía su remate fuera por poco.
21:36
Minuto 33. Córdoba 0 Racing 0. PARADÓN DE EZKIETA¡¡¡ Mano a mano con Guardiola que toca el navarro para despejar a córner.
21:34
Minuto 32. Córdoba 0 Racing 0. Doble ocasión clara para los locales. Centro desde la derecha de Carracedo que remata Vilarrasa con la zurda, despeja Ezkieta y el rechazo lo manda a las nubes Kevin Medina.
21:32
Minuto 30. Córdoba 0 Racing 0. MANO A MANO QUE DESPEJA IKER ÁLVAREZ¡¡¡El Racing llega poco, pero muy claro. Uno para uno de Sangalli con el meta local que el racinguista estrella en el pecho del portero.
21:30
Minuto 28. Córdoba 0 Racing 0. Se duerme el Racing en un saque de esquina ensayado que va raso a la frontal, pero el disparo de Pedro pega en la defensa.
21:25
Minuto 23. Córdoba 0 Racing 0. Primer cambio obligado en el Racing, se va Puerta lesionado y entra Sergio.
21:23
Minuto 20. Córdoba 0 Racing 0. Responde el Córdoba con otra internada por la diestra que despeja Ezkieta.
21:19
Minuto 16. Córdoba 0 Racing 0. OCASIÓN CLARA PARA JEREMY¡¡ Internada por la zurda de Sangalli y su pase atrás que lo remata el de Maliaño para encontrarse con un paradón de Iker.
21:15
Minuto 12. Córdoba 0 Racing 0. Disparo lejano de Jacobo que obliga a estirarse a Ezkieta. Toma el mando del duelo el cuadro local.
21:11
Minuto 9. Córdoba 0 Racing 0. Amarilla para Manu Hernando tras llegar tarde a por un balón.
21:10
Minuto 8. Córdoba 0 Racing 0. Amarilla a Mantilla por impedir el saque de banda a un jugador rival.
21:09
Minuto 6. Córdoba 0 Racing 0. Adelanta la línea el Racing y Jacobo González que, tras ganar la espalda a la zaga, no encuentra remate ni pase claro. Levantó la bandera el asistente, aunque la jugada era dudosa.
21:07
Minuto 5. Córdoba 0 Racing 0. Alternativas y ritmo por parte de ambos equipos en la apertura. Bien plantado el Racing.
21:02
Córdoba 0 Racing 0
20:58
Saltan los jugadores al terreno de juego.
20:56
Ambientazo en El Arcángel, que presenta una gran entrada.
20:53
Una vez más el Racing, que hoy vestirá con su tercera equipación, no estará sólo a domicilio y contará con cientos de seguidores en las gradas.
20:47
El Córdoba de Ania sólo suma una victoria este curso, ante el Castellón, y un empate a domicilio en Valladolid.
Los andaluces partirán con:
Iker Álvarez; Vilarrasa, Isma Ruiz, Jacobo González, Kevin Medina, Fomeyem, Guardiola, Xintes, Carlos Isaac, Carracedo y Pedro.
20:43
José Alberto vuelve a modificar su once y deja en el banquillo a Íñigo Vicente y Villalibre entre otros.
El Racing formará con:
Ezkieta; Mantilla, Hernando, Castro, Salinas; Aldasoro, Puertas, Sangalli, Canales, Andrés y Jeremy.
20:37
Como punto y final al día de San Mateo el Racing entra en escena una semana después de su primera derrota liguera. Borrón y cuenta nueva para el cuadro cántabro, que visita el Nuevo Arcángel con la vista puesta en volver a sumar de tres en tres. Un partido trampa ante un cuadro local dirigido por un ex racinguista como Iván Ania.
Iván Ania
4-2-3-1
Iker Álvarez
portero
Carlos Isaac Muñoz Obejero
defensa
Franck Fomeyem
defensa
Xavi Sintes
defensa
Ignasi Vilarrasa
defensa
Pedro Ortiz
centrocampista
Ismael Ruiz
centrocampista
Cristian Carracedo
centrocampista
Jacobo González
centrocampista
Kevin Medina
centrocampista
Sergi Guardiola
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Jorge Salinas
defensa
Aritz Aldasoro
centrocampista
Sergio Martínez
Sustituto
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Jeremy Arévalo
Delantero
68,1%
COR
31,9%
RAC
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|2
|7
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|2
|5
|Faltas cometidas
|4
