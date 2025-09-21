El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 6 D21/09 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz

Escudo Córdoba FC

Córdoba

21:00h.

0

-

0

Racing

Escudo Real Racing Club

Min. 45

COR

RAC

Tarjeta amarilla Min 8'

A. Mantilla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 9'

Manu Hernando ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Minuto a minuto del Córdoba - Racing
Directo

Minuto a minuto del Córdoba - Racing

El conjunto cántabro se mide hoy al equipo andaluz en el que será su tercer duelo a domicilio de la temporada

Minuto a minuto

Marcos Menocal
Borja Cavia

Marcos Menocal y Borja Cavia

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:02

21:46

Minuto 44. Córdoba 0 Racing 0. Centro envenenado de Vilarrasa al que no llega Sintes.

21:41

Minuto 38. Córdoba 0 Racing 0. Aparece Iker Álvarez para evitar el tanto de Sangalli, que marra dentro del área.

21:39

Minuto 36. Córdoba 0 Racing 0. Sufre, y de qué manera, el Racing. Salida de Ezkieta que no encuentra balón y Guardiola que envía su remate fuera por poco.

21:36

Minuto 33. Córdoba 0 Racing 0. PARADÓN DE EZKIETA¡¡¡ Mano a mano con Guardiola que toca el navarro para despejar a córner.

21:34

Minuto 32. Córdoba 0 Racing 0. Doble ocasión clara para los locales. Centro desde la derecha de Carracedo que remata Vilarrasa con la zurda, despeja Ezkieta y el rechazo lo manda a las nubes Kevin Medina.

21:32

Minuto 30. Córdoba 0 Racing 0. MANO A MANO QUE DESPEJA IKER ÁLVAREZ¡¡¡El Racing llega poco, pero muy claro. Uno para uno de Sangalli con el meta local que el racinguista estrella en el pecho del portero.

21:30

Minuto 28. Córdoba 0 Racing 0. Se duerme el Racing en un saque de esquina ensayado que va raso a la frontal, pero el disparo de Pedro pega en la defensa.

21:25

Minuto 23. Córdoba 0 Racing 0. Primer cambio obligado en el Racing, se va Puerta lesionado y entra Sergio.

21:23

Minuto 20. Córdoba 0 Racing 0. Responde el Córdoba con otra internada por la diestra que despeja Ezkieta.

21:19

Minuto 16. Córdoba 0 Racing 0. OCASIÓN CLARA PARA JEREMY¡¡ Internada por la zurda de Sangalli y su pase atrás que lo remata el de Maliaño para encontrarse con un paradón de Iker.

21:15

Minuto 12. Córdoba 0 Racing 0. Disparo lejano de Jacobo que obliga a estirarse a Ezkieta. Toma el mando del duelo el cuadro local.

21:11

Minuto 9. Córdoba 0 Racing 0. Amarilla para Manu Hernando tras llegar tarde a por un balón.

21:10

Minuto 8. Córdoba 0 Racing 0. Amarilla a Mantilla por impedir el saque de banda a un jugador rival.

21:09

Minuto 6. Córdoba 0 Racing 0. Adelanta la línea el Racing y Jacobo González que, tras ganar la espalda a la zaga, no encuentra remate ni pase claro. Levantó la bandera el asistente, aunque la jugada era dudosa.

21:07

Minuto 5. Córdoba 0 Racing 0. Alternativas y ritmo por parte de ambos equipos en la apertura. Bien plantado el Racing.

21:02

Arranca el partido

Córdoba 0 Racing 0

20:58

Saltan los jugadores al terreno de juego.

20:56

Ambientazo en El Arcángel, que presenta una gran entrada.

20:53

Una vez más el Racing, que hoy vestirá con su tercera equipación, no estará sólo a domicilio y contará con cientos de seguidores en las gradas.

20:47

El Córdoba de Ania sólo suma una victoria este curso, ante el Castellón, y un empate a domicilio en Valladolid.

Los andaluces partirán con:

20:43

José Alberto vuelve a modificar su once y deja en el banquillo a Íñigo Vicente y Villalibre entre otros.

El Racing formará con:

20:37

Buenas tardes

Como punto y final al día de San Mateo el Racing entra en escena una semana después de su primera derrota liguera. Borrón y cuenta nueva para el cuadro cántabro, que visita el Nuevo Arcángel con la vista puesta en volver a sumar de tres en tres. Un partido trampa ante un cuadro local dirigido por un ex racinguista como Iván Ania.

Alineación y estadísticas

Iván Ania

4-2-3-1

Alineación

Iker Álvarez

portero

Carlos Isaac Muñoz Obejero

defensa

Franck Fomeyem

defensa

Xavi Sintes

defensa

Ignasi Vilarrasa

defensa

Pedro Ortiz

centrocampista

Ismael Ruiz

centrocampista

Cristian Carracedo

centrocampista

Jacobo González

centrocampista

Kevin Medina

centrocampista

Sergi Guardiola

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Jorge Salinas

defensa

Aritz Aldasoro

centrocampista

Sergio Martínez

Sustituto

Andrés Martín

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Jeremy Arévalo

Delantero

Estadísticas

68,1%

RAC

COR

31,9%

RAC

RAC

0 Goles 0
2 Remates a puerta 2
7 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 4

Espacios grises

eldiariomontanes Minuto a minuto del Córdoba - Racing