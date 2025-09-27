Minuto a minuto del encuentro Racing-Andorra

18:39

m. 6 Racing 0 - Andorra 0

Javi castro le pone un balón en largo a Andrés Martín, que esprinta para llegar al cuero, pero el disaparo del andaluz se va pasado por un costado de la portería. Lo que sí se lleva el de Aguadulce es un buen golpe y se queda tendido en el suelo durante un buen rato. Finalmente se levanta el '11'