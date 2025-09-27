Minuto a minuto del encuentro Racing-Andorra

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Eder Mallo Fernández
Racing
18:30h.
0
-
1
Andorra
Min. 54
L. De León (52')
RAC
AND
Tarjeta amarilla Min 50'
Sangalli ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 51'
A. Martin ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 52'
Gol de L. De León
Leila Bensghaiyar y Marcos Menocal
Santander
Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:39
19:37
m. 51 Racing 0 - Andorra 0
Penalti, bastante dudoso, a favor del Andorra, aunque no interviene el VAR Amarilla para Sangalli
19:36
m. 50 Racing 0 - Andorra 0
La primera de la segunda mitad la he tenido el Andorra con un disparo de MInsu
19:35
m. 48 Racing 0 - Andorra 0
varios jugadores del Racing calientan en la banda. Villalibre, Suli, Yeremy, Pablo Ramón y Maguette
19:33
m. 47 Racing 0 - Andorra 0
Se duele Olabarrieta en el suelo y tienen que entrar los servicios médicos para atender al jugador del Andorra
19:30
m. 45 Racing 0 - Andorra 0
Todo por decidir en esta segunda parte, que acaba de comenzar
19:16
m. 45 Racing 0 - Andorra 0
Dice Eder Marllo que no hay minutos de añadido. Se van ambos equipos al descanso en El Sardinero
19:14
m. 44 Racing 0 - Andorra 0
Córner a favor del Racing. Lo bota Andrés Martín
19:10
m. 39 Racing 0 - Andorra 0
L intenta ahora Sangalli con un buen disparo después de un error en la salida del portero del Andorra, pero aún con todo el guardameta se las arregla para realizar una buena parada.
19:08
m. 35 Racing 0 - Andorra 0
Se ha puesto las pilas el Racing y está sometiendo a un Andorra que ha perdido ímpetu
19:06
m. 33 Racing 0 - Andorra 0
¡Uy! La ha tenido el Racing con un remate de cabeza de Jeremy tras un centro de Andrés Martín
19:03
m. 32 Racing 0 - Andorra 0
Falta de Íñigo Vicente, que agarra a Minsu
18:57
m. 25 Racing 0 - Andorra 0
Inicia una contra Aldasoro que encuentra a Vicente y el Mago de Derio ni se lo piensa. Se va en velocidad y conecta con Sangalli, a su derecha, pero el donostiarra resbala y pierde el balón.
18:54
m. 21 Racing 0 - Andorra 0
El Racing busca encontrar su sitio en un partido que, por ahora, domina el Andorra. Los cántabros buscan el espacio, pero los tricolores no les están poniendo las cosas nada fáciles.
18:47
m. 14 Racing 0 - Andorra 0
Avisan de nuevo los de Ibai. Otra vez Lautaro con un disparo que se marcha por el lado derecho de la portería.
18:46
m. 13 Racing 0 - Andorra 0
Gol de Lautaro anulado al Andorra por fuera de juego
18:43
m. 10 Racing 0 - Andorra 0
Un aviso del Andorra. La ha tenido Lenormand después de un centro de Minsu, pero su disparo se fue rozando el larguero.
18:42
m. 7 Racing 0 - Andorra 0
El VAR revisó la acción sobre Andrés Martín, pero decreta que no hay nada. Sigue el juego
18:39
m. 6 Racing 0 - Andorra 0
Javi castro le pone un balón en largo a Andrés Martín, que esprinta para llegar al cuero, pero el disaparo del andaluz se va pasado por un costado de la portería. Lo que sí se lleva el de Aguadulce es un buen golpe y se queda tendido en el suelo durante un buen rato. Finalmente se levanta el '11'
18:33
m. 1 Racing 0 - Andorra 0
Primer aviso del Racing y sale de las botas de Jeremy. El delantero recibe totalmente solo en la frontal y percute un disparo que se marcha rozando el larguero.
18:30
Racing 0 - Andorra 0
Rueda el balón en los Campos de Sport. Arranca el partido.
18:29
Se guarda un minuto de silencio en el estadio por el fallecimiento de Uco Lastra, ex boxeador. Miembro de la generación de Pedro Carrasco, entre otros, fue el séptimo español en ganar un campeonato mundial, compitiendo en la categoría de peso pluma
18:27
Suena la Fuente de Cacho en los Campos de Sport de El Sardinero
18:26
Por su parte, Ibai ha escogido la siguiente formación: Yaakobashvili; Carrique, Alonso, Bombardó y Vilà; Villahermosa, Molina y Le Normand; Olabarrieta, Lautaro y Minsu.
18:24
José Alberto apuesta en El Sardinero por un 4-2-3-1 y un inicial compuesto por Ezkieta; Mantilla, Castro, Facu y Salinas; Sergio y Aldasoro; Andrés, Vicente y Sangalli; Jeremy. Lo que supone tres cambios en la formación inicial que saltó al césped ante el Córdoba. Facu, Sergio e Íñigo Vicente, las novedades
18:22
Buenas tardes y bienvenidos al directo de El Diario Montañés del partido entre Racing y Andorra. Los de José Alberto tiene hoy la oportunidad de reconquistar el liderato después de caer a la tercera plaza la pasada jornada tras ver cómo se les escapaba el triunfo en el Nuevo Arcángel tras un penalti.
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Jorge Salinas
defensa
Aritz Aldasoro
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Andrés Martín
delantero
Iñigo Vicente
delantero
Marco Sangalli
centrocampista
Jeremy Arévalo
delantero
Ibai Gómez
4-3-3
Áron Yaakobishvili
portero
Thomas Carrique
defensa
Gael Alonso
defensa
Marc Bombardó
defensa
Martí Vilà
defensa
Marc Doménech
centrocampista
Sergio Molina
centrocampista
Daniel Villahermosa
centrocampista
Aingeru Olabarrieta
delantero
Lautaro de León
delantero
Min-Su Kim
delantero
52,8%
RAC
47,2%
AND
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
