LaLiga Hypermotion Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Eder Mallo Fernández

Escudo Real Racing Club

Racing

18:30h.

0

-

1

Andorra

Escudo FC Andorra

Min. 54

  • L. De León (52')

RAC

AND

Tarjeta amarilla Min 50'

Sangalli ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 51'

A. Martin ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 52'

Gol de L. De León

Minuto a minuto del encuentro Racing-Andorra
Juanjo Santamaría
Minuto a minuto del encuentro Racing-Andorra

El equipo de José Alberto, con opciones de recuperar la primera posición de la tabla, recibe a un atrevido Andorra en los Campos de Sport

Leila Bensghaiyar
Marcos Menocal

Leila Bensghaiyar y Marcos Menocal

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:39

19:37

m. 51 Racing 0 - Andorra 0

Penalti, bastante dudoso, a favor del Andorra, aunque no interviene el VAR Amarilla para Sangalli

19:36

m. 50 Racing 0 - Andorra 0

La primera de la segunda mitad la he tenido el Andorra con un disparo de MInsu

19:35

m. 48 Racing 0 - Andorra 0

varios jugadores del Racing calientan en la banda. Villalibre, Suli, Yeremy, Pablo Ramón y Maguette

19:33

m. 47 Racing 0 - Andorra 0

Se duele Olabarrieta en el suelo y tienen que entrar los servicios médicos para atender al jugador del Andorra

19:30

m. 45 Racing 0 - Andorra 0

Todo por decidir en esta segunda parte, que acaba de comenzar

19:16

m. 45 Racing 0 - Andorra 0

Dice Eder Marllo que no hay minutos de añadido. Se van ambos equipos al descanso en El Sardinero

19:14

m. 44 Racing 0 - Andorra 0

Córner a favor del Racing. Lo bota Andrés Martín

19:10

m. 39 Racing 0 - Andorra 0

L intenta ahora Sangalli con un buen disparo después de un error en la salida del portero del Andorra, pero aún con todo el guardameta se las arregla para realizar una buena parada.

19:08

m. 35 Racing 0 - Andorra 0

Se ha puesto las pilas el Racing y está sometiendo a un Andorra que ha perdido ímpetu

19:06

m. 33 Racing 0 - Andorra 0

¡Uy! La ha tenido el Racing con un remate de cabeza de Jeremy tras un centro de Andrés Martín

19:03

m. 32 Racing 0 - Andorra 0

Falta de Íñigo Vicente, que agarra a Minsu

18:57

m. 25 Racing 0 - Andorra 0

Inicia una contra Aldasoro que encuentra a Vicente y el Mago de Derio ni se lo piensa. Se va en velocidad y conecta con Sangalli, a su derecha, pero el donostiarra resbala y pierde el balón.

18:54

m. 21 Racing 0 - Andorra 0

El Racing busca encontrar su sitio en un partido que, por ahora, domina el Andorra. Los cántabros buscan el espacio, pero los tricolores no les están poniendo las cosas nada fáciles.

18:47

m. 14 Racing 0 - Andorra 0

Avisan de nuevo los de Ibai. Otra vez Lautaro con un disparo que se marcha por el lado derecho de la portería.

18:46

m. 13 Racing 0 - Andorra 0

Gol de Lautaro anulado al Andorra por fuera de juego

18:43

m. 10 Racing 0 - Andorra 0

Un aviso del Andorra. La ha tenido Lenormand después de un centro de Minsu, pero su disparo se fue rozando el larguero.

18:42

m. 7 Racing 0 - Andorra 0

El VAR revisó la acción sobre Andrés Martín, pero decreta que no hay nada. Sigue el juego

18:39

m. 6 Racing 0 - Andorra 0

Javi castro le pone un balón en largo a Andrés Martín, que esprinta para llegar al cuero, pero el disaparo del andaluz se va pasado por un costado de la portería. Lo que sí se lleva el de Aguadulce es un buen golpe y se queda tendido en el suelo durante un buen rato. Finalmente se levanta el '11'

18:33

m. 1 Racing 0 - Andorra 0

Primer aviso del Racing y sale de las botas de Jeremy. El delantero recibe totalmente solo en la frontal y percute un disparo que se marcha rozando el larguero.

18:30

Racing 0 - Andorra 0

Rueda el balón en los Campos de Sport. Arranca el partido.

18:29

Se guarda un minuto de silencio en el estadio por el fallecimiento de Uco Lastra, ex boxeador. Miembro de la generación de Pedro Carrasco, entre otros, fue el séptimo español en ganar un campeonato mundial, compitiendo en la categoría de peso pluma

18:27

Suena la Fuente de Cacho en los Campos de Sport de El Sardinero

18:26

Por su parte, Ibai ha escogido la siguiente formación: Yaakobashvili; Carrique, Alonso, Bombardó y Vilà; Villahermosa, Molina y Le Normand; Olabarrieta, Lautaro y Minsu.

18:24

José Alberto apuesta en El Sardinero por un 4-2-3-1 y un inicial compuesto por Ezkieta; Mantilla, Castro, Facu y Salinas; Sergio y Aldasoro; Andrés, Vicente y Sangalli; Jeremy. Lo que supone tres cambios en la formación inicial que saltó al césped ante el Córdoba. Facu, Sergio e Íñigo Vicente, las novedades

18:22

Buenas tardes y bienvenidos al directo de El Diario Montañés del partido entre Racing y Andorra. Los de José Alberto tiene hoy la oportunidad de reconquistar el liderato después de caer a la tercera plaza la pasada jornada tras ver cómo se les escapaba el triunfo en el Nuevo Arcángel tras un penalti.

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Jorge Salinas

defensa

Aritz Aldasoro

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Andrés Martín

delantero

Iñigo Vicente

delantero

Marco Sangalli

centrocampista

Jeremy Arévalo

delantero

Ibai Gómez

4-3-3

Alineación

Áron Yaakobishvili

portero

Thomas Carrique

defensa

Gael Alonso

defensa

Marc Bombardó

defensa

Martí Vilà

defensa

Marc Doménech

centrocampista

Sergio Molina

centrocampista

Daniel Villahermosa

centrocampista

Aingeru Olabarrieta

delantero

Lautaro de León

delantero

Min-Su Kim

delantero

Estadísticas

52,8%

AND

RAC

47,2%

AND

AND

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

