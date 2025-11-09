El minuto a minuto de Las Palmas-Racing

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 13 D09/11 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera
Las Palmas
14:00h.
3
-
1
Racing
Mika Mármol (36')
Mika Mármol (39')
Ale García (53')
Min. 55
Villalibre (12')
LPM
RAC
Gol! Min 36'
Gol de Mika Mármol
Gol! Min 39'
Gol de Mika Mármol
Gol! Min 53'
Gol de Ale García
Gol! Min 12'
Gol de Villalibre
Tarjeta amarilla Min 4'
Gustavo Puerta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:54
15:00
Las Palmas 3 Racing 1.
14:59
Minuto 54. Las Palmas 3 Racing 1. Otro tanto canario, esta vez Ale García no perdona en el segundo palo.
14:56
Minuto 50. Las Palmas 2 Racing 1. No llega Ale García a por un balón claro para poner el tercero.
14:54
Minuto 49. Las Palmas 2 Racing 1. Despeje de un zaguero canario que sale muy alto y se marcha cerca del larguero racinguista.
14:51
Minuto 46. Las Palmas 2 Racing 1. Nueve minutos de tiempo extra.
14:45
Minuto 40. Las Palmas 2 Racing 1. Desconcierto total en el Racing que aprovecha Mármol para marcar de nuevo.
14:43
Minuto 37. Las Palmas 1 Racing 1. Saque de falta lejano que se envenena y se cuela en la red tras tocar ligeramente Mika Mármol.
14:41
Minuto 35. Las Palmas 0 Racing 1. Disparo de falta de Loiodice que se marcha alto.
14:40
🦬 El BISONTE de Gernika#LasPalmasRacing#LaLigaHypermotionhttps://t.co/F9KkG56U6Ypic.twitter.com/04MXoqags4— Real Racing Club (@realracingclub) November 9, 2025
14:34
Minuto 28. Las Palmas 0 Racing 1. De nuevo bien colocado Ezkieta para impedir el tanto de Lukovic. Disparo centrado del jugador local.
14:32
Minuto 26. Las Palmas 0 Racing 1. Remate de Pejiño de cabeza que atrapa Ezkieta.
14:26
Minuto 21. Las Palmas 0 Racing 1. Se recupera el colombiano, que regresa al terreno de juego.
14:25
Minuto 20. Las Palmas 0 Racing 1. Se echa al suelo Puerta con problemas físicos.
14:19
Minuto 13. Las Palmas 0 Racing 1. EL BISONTE VUELVE A DEMOSTRAR QUE EN EL ÁREA NO TIENE RIVAL. CENTRO LATERAL DE FALTA DE ANDRÉS Y CABEZAZO INAPELABLE DE VILLALIBRE AL FONDO DE LAS MALLAS.
14:16
Minuto 10. Las Palmas 0 Racing 0. Poco a poco el Racing se asienta en el partido después del inicio dominador del equipo local.
14:10
Minuto 4. Las Palmas 0 Racing 0. Amarilla para Puerta.
14:08
Minuto 2. Las Palmas 0 Racing 0. Error defensivo del Racing que Lukovic a punto está de convertir en gol. El cuero acaba en córner.
14:05
Las Palmas 0 Racing 0.
13:56
Saltan los jugadores al terreno de juego.
13:56
El color verde se ha dejado notar durante todo el fin de semana en tierra canaria. Y es que, como siempre, el Racing estará respaldado por cientos de seguidores en las gradas.
13:53
Enfrente, un cuadro canario dirigido por Luis García y que ocupa la quinta plaza en Liga.
Las Palmas jugará con:
Horkas; Mika Marmol, Clemente, Barcia, Loiodice, Manu Fuster, Amatucci, Viti Rozada, Ale García, Pejiño y Lukovic.
13:42
Para ello José Alberto mantiene su estructura en vísperas de una jornada en la que no podrá contar con sus jugadores internacionales. Sin Mantilla y Vicente, sancionados, el Racing partirá con:
Ezkieta; Michelin, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Jeremy y Villalibre.
13:31
Otro partido para sumar, otro encuentro para demostrar quién es el líder de la Segunda División. El Racing viaja hasta tierras canarias para medirse a uno de los recién descendidos de la máxima categoría, un cuadro de Las Palmas que aspira a volver a la élite. Inspirados y en racha, los cántabros aspiran a sumar su cuarta victoria consecutiva y a consolidar el mando de la clasificación.
Luis García
4-2-3-1
Dinko Horkas
portero
Viti Rozada
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Ale García
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Clément Michelin
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facu González
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Jeremy Arévalo
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
60,3%
LPM
39,7%
RAC
|3
|Goles
|1
|7
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|10
|Asistencias
|3
|8
|Faltas cometidas
|7
|
