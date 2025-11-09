El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 13 D09/11 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

14:00h.

3

-

1

Racing

Escudo Real Racing Club

  • Mika Mármol (36')

  • Mika Mármol (39')

  • Ale García (53')

Min. 55

  • Villalibre (12')

[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

Gol! Min 36'

Gol de Mika Mármol

Gol! Min 39'

Gol de Mika Mármol

Gol! Min 53'

Gol de Ale García

Gol! Min 12'

Gol de Villalibre

Tarjeta amarilla Min 4'

Gustavo Puerta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

El minuto a minuto de Las Palmas-Racing

El Estadio de Gran Canaria acoge hoy un duelo dispar de candidatos al ascenso, entre el más certero, el Racing, y el mejor defensor, Las Palmas

Minuto a minuto

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:54

15:00

Final de la primera mitad

Las Palmas 3 Racing 1.

Enlace copiado

14:59

Gol de Las Palmas

Minuto 54. Las Palmas 3 Racing 1. Otro tanto canario, esta vez Ale García no perdona en el segundo palo.

Enlace copiado

14:56

Minuto 50. Las Palmas 2 Racing 1. No llega Ale García a por un balón claro para poner el tercero.

14:54

Minuto 49. Las Palmas 2 Racing 1. Despeje de un zaguero canario que sale muy alto y se marcha cerca del larguero racinguista.

14:51

Minuto 46. Las Palmas 2 Racing 1. Nueve minutos de tiempo extra.

14:45

Gol de Las Palmas

Minuto 40. Las Palmas 2 Racing 1. Desconcierto total en el Racing que aprovecha Mármol para marcar de nuevo.

Enlace copiado

14:43

Gol de Las Palmas

Minuto 37. Las Palmas 1 Racing 1. Saque de falta lejano que se envenena y se cuela en la red tras tocar ligeramente Mika Mármol.

Enlace copiado

14:41

Minuto 35. Las Palmas 0 Racing 1. Disparo de falta de Loiodice que se marcha alto.

14:40

14:34

Minuto 28. Las Palmas 0 Racing 1. De nuevo bien colocado Ezkieta para impedir el tanto de Lukovic. Disparo centrado del jugador local.

14:32

Minuto 26. Las Palmas 0 Racing 1. Remate de Pejiño de cabeza que atrapa Ezkieta.

14:26

Minuto 21. Las Palmas 0 Racing 1. Se recupera el colombiano, que regresa al terreno de juego.

14:25

Minuto 20. Las Palmas 0 Racing 1. Se echa al suelo Puerta con problemas físicos.

14:19

Gol del Racing

Minuto 13. Las Palmas 0 Racing 1. EL BISONTE VUELVE A DEMOSTRAR QUE EN EL ÁREA NO TIENE RIVAL. CENTRO LATERAL DE FALTA DE ANDRÉS Y CABEZAZO INAPELABLE DE VILLALIBRE AL FONDO DE LAS MALLAS.

Enlace copiado

14:16

Minuto 10. Las Palmas 0 Racing 0. Poco a poco el Racing se asienta en el partido después del inicio dominador del equipo local.

14:10

Minuto 4. Las Palmas 0 Racing 0. Amarilla para Puerta.

14:08

Minuto 2. Las Palmas 0 Racing 0. Error defensivo del Racing que Lukovic a punto está de convertir en gol. El cuero acaba en córner.

14:05

Arranca el partido

Las Palmas 0 Racing 0.

Enlace copiado

13:56

Saltan los jugadores al terreno de juego.

13:56

El color verde se ha dejado notar durante todo el fin de semana en tierra canaria. Y es que, como siempre, el Racing estará respaldado por cientos de seguidores en las gradas.

13:53

Enfrente, un cuadro canario dirigido por Luis García y que ocupa la quinta plaza en Liga.

Las Palmas jugará con:

13:42

Para ello José Alberto mantiene su estructura en vísperas de una jornada en la que no podrá contar con sus jugadores internacionales. Sin Mantilla y Vicente, sancionados, el Racing partirá con:

Ezkieta; Michelin, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Jeremy y Villalibre.

13:31

Buenos días

Otro partido para sumar, otro encuentro para demostrar quién es el líder de la Segunda División. El Racing viaja hasta tierras canarias para medirse a uno de los recién descendidos de la máxima categoría, un cuadro de Las Palmas que aspira a volver a la élite. Inspirados y en racha, los cántabros aspiran a sumar su cuarta victoria consecutiva y a consolidar el mando de la clasificación.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Luis García

4-2-3-1

Alineación

Dinko Horkas

portero

Viti Rozada

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Ale García

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Clément Michelin

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facu González

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Jeremy Arévalo

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

60,3%

RAC

LPM

39,7%

RAC

RAC

3 Goles 1
7 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
10 Asistencias 3
8 Faltas cometidas 7

