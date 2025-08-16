El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 1 S16/08 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Escudo Real Racing Club

Racing

17:00h.

1

-

0

Castellón

Escudo Club Deportivo Castellón

  • Villalibre (5')

Min. 25

RAC

CAS

Gol! Min 5'

Gol de Villalibre

Minuto a minuto del Racing-Castellón
Roberto Ruiz
Directo

Borja Cavia
Aser Falagán

Borja Cavia y Aser Falagán

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:27

17:26

Se llega a los 25 minutos de partido y el Racing continúa en franquía con 1-0 en los Campos de Sport.

17:25

El Racing domina el partido, pero su rival se muestra también capaz de hacer daño.

17:25

¡Ojo al disparo del Castellón. Mabil ha atacado la portería de Ezkieta, que ha despejado sin blocar para neutralizar el peliro.

17:19

El Racing está muy entonado en este inicio de partido.

17:18

¡A punto de marcar Salinas de cabeza el segundo gol en una segunda jugada tras botarse un córner!

17:16

Andrés lo intenta, pero su internada termina con un disparo sin peligro a las manos de Amir.

17:15

El Castellón trata de reaccionar con una aproximación al área de Ezkieta, pero el Racing está bien plantado sobre el césped.

17:08

Gran jugada de Andrés, que combina con Íñigo Vicente para que el Mago de Derio habilite en vertical a Villalibre, que bate de disparo cruzado a Amir en una excelente combinación verdiblanca.

Cinco minutos de partido y el Racing se pone por delante.

17:07

Gol de Villalibre

17:07

¡¡¡GOOOOOL DEL RACING!!!!!!!!!!

17:06

Minuto 3: Primera aproximación del Castellón al área verdiblanca, que Sangalli despeja al córner al desviar el disparo.

17:05

El partido ha arrancado sin un dueño definido del balón y con un claro 5-4-1 en el dibujo racinguista.

17:03

Lleno en El Sardinero para la primera jornada de LIga.

17:02

¡Comienza a rodar el balón!

16:59

¡A punto de arrancar el partido y la Liga en los Campos de Sport!

16:58

José Alberto ha incluido a Peio Canales, fichado, ayer mismo, en la convocatoria, y está en el banquillo con el número 18.

16:48

Por el Castellón: Amir; Mellot, Sienra, Alberto, Salva Ruiz; Barri, Gere; Mabil, Cala, Cipenga; Cámara

16:46

Todo apunta a que dispondrá un 5-4-1, aunque según cómo se interprete también se podría ver como un 3-4-3.

16:46

El Racing abre el curso con la siguiente alineación: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas, Sangalli; Andrés, Íñigo, Aldasoro, Íñigo Vicente; Villalibre.

16:45

Buenas tardes y bienvenidos al directo de la primera jornada de Liga, que enfrenta al Racing con el Castellón en los Campos de Sport.

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Jorge Salinas

defensa

Íñigo Sainz-Maza

centrocampista

Aritz Aldasoro

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Johan Plat

4-2-3-1

Alineación

Amir Abedzadeh

portero

Jérémy Mellot

defensa

Alberto Jiménez

defensa

Agustín Sienra

defensa

Salva Ruiz

defensa

Diego Hernández Barriuso

centrocampista

Beñat Gerenabarrena

centrocampista

Awer Mabil

centrocampista

Álex Calatrava Torrado

centrocampista

Brian Cipenga

centrocampista

Ousmane Camara

Delantero

Estadísticas

41,3%

CAS

RAC

58,7%

CAS

CAS

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 5

Espacios grises

eldiariomontanes Minuto a minuto del Racing-Castellón