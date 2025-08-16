Minuto a minuto del Racing-Castellón

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 1 S16/08 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo
Racing
17:00h.
1
-
0
Castellón
Villalibre (5')
Min. 25
RAC
CAS
Gol! Min 5'
Gol de Villalibre
Santander
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:27
17:26
Se llega a los 25 minutos de partido y el Racing continúa en franquía con 1-0 en los Campos de Sport.
17:25
El Racing domina el partido, pero su rival se muestra también capaz de hacer daño.
17:25
¡Ojo al disparo del Castellón. Mabil ha atacado la portería de Ezkieta, que ha despejado sin blocar para neutralizar el peliro.
17:19
El Racing está muy entonado en este inicio de partido.
17:18
¡A punto de marcar Salinas de cabeza el segundo gol en una segunda jugada tras botarse un córner!
17:16
Andrés lo intenta, pero su internada termina con un disparo sin peligro a las manos de Amir.
17:15
El Castellón trata de reaccionar con una aproximación al área de Ezkieta, pero el Racing está bien plantado sobre el césped.
17:08
Gran jugada de Andrés, que combina con Íñigo Vicente para que el Mago de Derio habilite en vertical a Villalibre, que bate de disparo cruzado a Amir en una excelente combinación verdiblanca.
Cinco minutos de partido y el Racing se pone por delante.
Racing 1- Castellón 0
17:07
Gol de Villalibre
17:07
¡¡¡GOOOOOL DEL RACING!!!!!!!!!!
17:06
Minuto 3: Primera aproximación del Castellón al área verdiblanca, que Sangalli despeja al córner al desviar el disparo.
17:05
El partido ha arrancado sin un dueño definido del balón y con un claro 5-4-1 en el dibujo racinguista.
17:03
Lleno en El Sardinero para la primera jornada de LIga.
17:02
¡Comienza a rodar el balón!
16:59
¡A punto de arrancar el partido y la Liga en los Campos de Sport!
16:58
José Alberto ha incluido a Peio Canales, fichado, ayer mismo, en la convocatoria, y está en el banquillo con el número 18.
16:48
Por el Castellón: Amir; Mellot, Sienra, Alberto, Salva Ruiz; Barri, Gere; Mabil, Cala, Cipenga; Cámara
16:46
Todo apunta a que dispondrá un 5-4-1, aunque según cómo se interprete también se podría ver como un 3-4-3.
16:46
El Racing abre el curso con la siguiente alineación: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas, Sangalli; Andrés, Íñigo, Aldasoro, Íñigo Vicente; Villalibre.
16:45
Buenas tardes y bienvenidos al directo de la primera jornada de Liga, que enfrenta al Racing con el Castellón en los Campos de Sport.
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Jorge Salinas
defensa
Íñigo Sainz-Maza
centrocampista
Aritz Aldasoro
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
Johan Plat
4-2-3-1
Amir Abedzadeh
portero
Jérémy Mellot
defensa
Alberto Jiménez
defensa
Agustín Sienra
defensa
Salva Ruiz
defensa
Diego Hernández Barriuso
centrocampista
Beñat Gerenabarrena
centrocampista
Awer Mabil
centrocampista
Álex Calatrava Torrado
centrocampista
Brian Cipenga
centrocampista
Ousmane Camara
Delantero
41,3%
RAC
58,7%
CAS
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|5
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.