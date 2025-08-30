Sigue el minuto a minuto del Racing-Ceuta

Secciones
Servicios
Destacamos
RAC
ADC
Santander
Sábado, 30 de agosto 2025, 15:58
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Manu Hernando
defensa
Javi Castro
defensa
Jorge Salinas
defensa
Aritz Aldasoro
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
José Juan Romero
4-3-3
Pedro López
portero
Gonzalo Almenara
defensa
Carlos Hernández
defensa
Albert Caparrós Guzmán
defensa
José Matos
defensa
José Luis Zalazar Martínez
centrocampista
Rubén Díez
centrocampista
Anuar Tuhami
centrocampista
Aisar Ahmed Ahmed
Delantero
Marcos Fernández
Delantero
Diego González
Sustituto
0%
RAC
0%
ADC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.