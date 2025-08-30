El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Luis Bestard Servera

Escudo Real Racing Club

Racing

17:00h.

AD Ceuta

Escudo AD Ceuta FC
RAC

ADC

Sigue el minuto a minuto del Racing-Ceuta
Directo: Ángel Fernández
Sigue el minuto a minuto del Racing-Ceuta

Los de José Alberto, que con dos victorias y seis goles ha comenzado muy entonado la temporada, reciben al modesto equipo con un tempranero liderazgo a tiro

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:58

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Manu Hernando

defensa

Javi Castro

defensa

Jorge Salinas

defensa

Aritz Aldasoro

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

José Juan Romero

4-3-3

Alineación

Pedro López

portero

Gonzalo Almenara

defensa

Carlos Hernández

defensa

Albert Caparrós Guzmán

defensa

José Matos

defensa

José Luis Zalazar Martínez

centrocampista

Rubén Díez

centrocampista

Anuar Tuhami

centrocampista

Aisar Ahmed Ahmed

Delantero

Marcos Fernández

Delantero

Diego González

Sustituto

Estadísticas

0%

ADC

RAC

0%

ADC

ADC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

