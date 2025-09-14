El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 5 D14/09 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan

Escudo Real Racing Club

Racing

16:15h.

Cultural

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa
[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

[ALTERNATIVE TEXT]

CUL

Sigue el minuto a minuto del Racing-Cultural Leonesa
Directo: Ángel Fernández | Fotos: Juanjo Santamaría
Directo

Sigue el minuto a minuto del Racing-Cultural Leonesa

Los verdiblancos reciben en plena racha y con un estadio a rebosar de victorias a un equipo que todavía no ha ganado y suma un punto | Los de José Alberto, con trece goles a favor en solo cuatro partidos de Liga, tienen esta tarde la posibilidad de afianzar el liderato

Minuto a minuto

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:43

Ver más

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Clément Michelin

defensa

Manu Hernando

defensa

Pablo Ramón

defensa

Jorge Salinas

defensa

Peio Canales

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Yeray Cabanzón

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Raúl Sáenz del Rincón

4-2-3-1

Alineación

Edgar Badia

portero

Iván Calero

defensa

Rodri Suárez

defensa

Matia Barzic

defensa

Roger Hinojo

defensa

Javier Fernández Abruñedo

centrocampista

Thiago Ojeda

centrocampista

Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos

centrocampista

Selu Diallo

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

centrocampista

Rubén Sobrino

Delantero

Estadísticas

0%

CUL

RAC

0%

CUL

CUL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sigue el minuto a minuto del Racing-Cultural Leonesa