Sigue el minuto a minuto del Racing-Cultural Leonesa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:43
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Clément Michelin
defensa
Manu Hernando
defensa
Pablo Ramón
defensa
Jorge Salinas
defensa
Peio Canales
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Yeray Cabanzón
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
Raúl Sáenz del Rincón
4-2-3-1
Edgar Badia
portero
Iván Calero
defensa
Rodri Suárez
defensa
Matia Barzic
defensa
Roger Hinojo
defensa
Javier Fernández Abruñedo
centrocampista
Thiago Ojeda
centrocampista
Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos
centrocampista
Selu Diallo
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
centrocampista
Rubén Sobrino
Delantero
0%
RAC
0%
CUL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
