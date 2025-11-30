Sigue el minuto a minuto del Racing-Eibar en los Campos de Sport

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 16 D30/11 · Árbitro: Álvaro Moreno Aragón
Racing
16:15h.
0
-
0
Eibar
Min. 7
RAC
EIB
Santander
Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:03
16:22
Min. 5. Racing 0 - Eibar 0: remate de Marco Moreno fuera, aunque estaba en fuera de juego.
16:21
Min. 4. Racing 0 - Eibar 0: córner favorable al Eibar.
16:18
Min. 2. Racing 0 - Eibar 0: por el momento, tanteo entre los dos equipos.
16:18
Min. 1. Racing 0 - Eibar 0: no llueve y parece que el estado del 'prao' a pesar de la lluvia caída en las últimas horas, está perfecto.
16:16
Comienza el partido en Los Campos de Sport !!!
16:13
Suena La Fuente de Cacho en los Campos de Sport...
16:12
Todo a punto ya en los Campos de Sport para que arranque el encuentro !!
16:08
Y por el Racing. Ezkieta bajo palos. Salinas, Pablo Ramón, Javi Castro y Mantilla en la retaguardia. Gustavo Puerta e Íñigo Sainz-Maza, en la sala de máquinas. Íñigo Vicente, Peio Canales y Andrés Martín en la media punta, y Villalibre como delantero centro.
16:07
Ya hay onces iniciales en los Campos de Sport. Por el Eibar, juegan Magunagoitia en la portería. Cinco atrás, con Cubero, Arambarri, Marco Moreno, Arbilla y Corpas. Una línea de cuatro en el centro del campo, con Javi, Sergio, Garrido y Guruzeta. Y Martón en punta de ataque.
16:06
Decimosexta jornada de Liga. Y con el Racing peleando con Deportivo y Almería por el primer puesto. Hay que ganar, ya que los gallegos se impusieron el sábado al Albacete por 0-2.
16:04
Buenas tardes a todos !!! Iniciamos el directo del Racing-Eibar.
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Pablo Ramón
defensa
Jorge Salinas
defensa
Íñigo Sainz-Maza
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
Beñat San José
5-4-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Sergio Cubero
defensa
Aritz Arambarri
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
José Corpas
defensa
Javi Martínez
centrocampista
Sergio Álvarez
centrocampista
Aleix Garrido
centrocampista
Jon Guruzeta
centrocampista
Javi Martón
Delantero
56,7%
RAC
43,3%
EIB
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
