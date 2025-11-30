El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sigue el minuto a minuto del Racing-Eibar en los Campos de Sport
Fútbol

Sigue el minuto a minuto del Racing-Eibar en los Campos de Sport

Los de José Alberto buscan dar continuidad al buen rendimiento mostrado en Burgos

Minuto a minuto

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:03

16:22

Min. 5. Racing 0 - Eibar 0: remate de Marco Moreno fuera, aunque estaba en fuera de juego.

16:21

Min. 4. Racing 0 - Eibar 0: córner favorable al Eibar.

16:18

Min. 2. Racing 0 - Eibar 0: por el momento, tanteo entre los dos equipos.

16:18

Min. 1. Racing 0 - Eibar 0: no llueve y parece que el estado del 'prao' a pesar de la lluvia caída en las últimas horas, está perfecto.

16:16

Comienza el partido en Los Campos de Sport !!!

16:13

Suena La Fuente de Cacho en los Campos de Sport...

16:12

Todo a punto ya en los Campos de Sport para que arranque el encuentro !!

16:08

Y por el Racing. Ezkieta bajo palos. Salinas, Pablo Ramón, Javi Castro y Mantilla en la retaguardia. Gustavo Puerta e Íñigo Sainz-Maza, en la sala de máquinas. Íñigo Vicente, Peio Canales y Andrés Martín en la media punta, y Villalibre como delantero centro.

16:07

Ya hay onces iniciales en los Campos de Sport. Por el Eibar, juegan Magunagoitia en la portería. Cinco atrás, con Cubero, Arambarri, Marco Moreno, Arbilla y Corpas. Una línea de cuatro en el centro del campo, con Javi, Sergio, Garrido y Guruzeta. Y Martón en punta de ataque.

16:06

Decimosexta jornada de Liga. Y con el Racing peleando con Deportivo y Almería por el primer puesto. Hay que ganar, ya que los gallegos se impusieron el sábado al Albacete por 0-2.

16:04

Buenas tardes a todos !!! Iniciamos el directo del Racing-Eibar.

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Javi Castro

defensa

Pablo Ramón

defensa

Jorge Salinas

defensa

Íñigo Sainz-Maza

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Beñat San José

5-4-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Aritz Arambarri

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

José Corpas

defensa

Javi Martínez

centrocampista

Sergio Álvarez

centrocampista

Aleix Garrido

centrocampista

Jon Guruzeta

centrocampista

Javi Martón

Delantero

Estadísticas

56,7%

EIB

RAC

43,3%

EIB

EIB

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

