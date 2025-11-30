«Es una victoria de equipo y creo que este es el camino»

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Pegada, tres puntos y una nueva portería a cero, la segunda consecutiva del curso. Algo que no pasaba desde hace más de un año. En concreto la última vez que el Racing lo logró fue el 24 de noviembre del 2024. El caso es que los verdiblancos anularon al Eibar y se despacharon con cuatro goles, con lo que José Alberto estaba «contento porque ha sido una victoria de equipo, de trabajo, de un equipo solidario, comprometido y creo que este es el camino», decía.

Pero eso no le impidió hacer algo de autocrítica. «Luego del 3-0 no me ha gustado nada los minutos anteriores. Creo que hemos dejado de apretar, de ser nosotros y no tenemos que mirar el marcador. Tenemos que ser conscientes de la dificultad que tiene ganar partidos, dejar porterías a cero y tenemos que ser mucho más consistentes en ese tipo de situaciones», decía el asturiano. Para el técnico, el choque ante el Eibar fue «muy exigente. Nos han llevado al límite en muchas situaciones, pero ha sido un gran partido y muy bien interpretado por los jugadores», explicaba. Para José Alberto la clave estuvo en que «el centro de campo, sobre todo, interpretó muy bien dónde estaban esos espacios. A partir de ahí empezaron a rotar, a fluir y empiezas a encontrar a Andrés, a Vicente, a Asier, y Peio y Gustavo participan mucho más. Lo han hecho muy bien».

Respecto a los cambios y la no presencia de Aldasoro, que la Gradona reclamó con cánticos en un momento del encuentro, el míster fue claro. «Puedo hacer cinco cambios. Yo estoy y duermo muy tranquilo todas las noches con las decisiones que tomo e intento tomar las mejores para ayudar al equipo. Hoy hemos intentado premiar también a Yeray y a Arana», afirmó de manera contundente José Alberto.

Con esta victoria, el equipo queda en la segunda plaza empatado con el Deportivo, que es líder, pero a eso el técnico asturiano no le da ninguna importancia. «La clasificación en la jornada 15 o 16 no vale absolutamente para nada. Da igual la distancia. Lo único que cuenta es lo que queda por venir. Es lo único que me preocupa. Y el equipo está por encima de todo y de todos», comentó. Lo relevante para él es otra cosa. «Todos están a un grandísimo nivel, incluso Aritz o Sergio, que ahora es más difícil poder darle minutos. Y esa es la grandeza de un equipo que quiere estar peleando con los mejores a final de temporada, que cada uno interprete su rol y esté preparado para cuando juegue, que los vamos a necesitar a todos».

José Alberto tampoco rehuyó explicar la reacción de Andrés Martín al llegar al banquillo tras su cambio. «Andrés, pues evidentemente estará enfadado con su partido, con haber tenido dos situaciones de gol. Y creo que son motivos. Pero con 3-0 yo tengo que pensar en mis jugadores, en el partido, en tener el equipo equilibrado. No puedo pensar en que un magnífico profesional y un jugador importantísimo para nosotros se enfade porque lo quite o no», explicó.