Ricardo Lastra culmina el rally de Marruecos con un 4º puesto en veteranos y el 53º en Rally 2

Ricardo Lastra, con el dorsal 107, posa en el arco de meta tras completar el Rally de Marruecos 2025, donde finalizó 4º en el Trofeo de Veteranos y 53º en Rally 2.

El piloto cántabro Ricardo Lastra ha cruzado la meta del Rally de Marruecos 2025, poniendo fin a una de las pruebas más duras del calendario mundial de rally-raid. Tras un prólogo y cinco exigentes etapas, Lastra selló una actuación memorable. Alcanzó el puesto 53 en la competida categoría rally 2 y, lo más destacado, un 4.º puesto en el trofeo de veteranos (mayores de 46 años).

Este resultado, que el propio piloto calificó como «muy positivo», es el reflejo «del trabajo, la constancia y la fiabilidad de la moto a lo largo de toda la semana».

La quinta y última etapa no dio tregua. Fue un recorrido de 318 kilómetros totales, con 216 de especial, que «concentró toda la esencia de la carrera». Los pilotos afrontaron pistas rápidas, oueds pedregosos, navegación técnica y un cierre espectacular sobre las dunas, lo que obligó a mantener la concentración «hasta el último metro».

Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en tragedia. «Esta última etapa quedó marcada por la tragedia», explicó Lastra. «A escasos tres kilómetros de la meta, mi compañero de equipo Jorge Brandão sufrió un accidente en el que perdió la vida».

El impacto en el equipo ha sido profundo. «No hemos podido celebrarlo, ni lo haremos», sentenció el piloto cántabro. Pese al «vacío profundo», el equipo ha encontrado una nueva motivación: «Los tres pilotos del Old Friends Rally Team afrontaremos el Dakar 2026 con más fuerza que nunca, para dedicarle cada kilómetro y cada meta a él. Descansa en paz, Jorge Brandão».

A su regreso a casa, el piloto fue recibido por amigos y familiares en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, poniendo un emotivo broche final a su intensa participación en la prueba marroquí.

