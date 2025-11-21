Un frío fin de semana pasado por agua con dos encuentros en casa y mucho viaje

Clara Privé Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

El rugby nunca se detiene, ni siquiera ante los temporales árticos como el que ha azotado Cantabria esta semana y ha dejado las primeras nieves del invierno. A pesar del clima, el fin de semana llega con dos encuentros en casa para los aficionados.

En categoría sénior, solo uno de los equipos cántabros jugará como local. El Universitario recibirá este sábado, a las 16:00 horas, al Gijón Rugby Club en el Campo José Manuel Samperio Calderón (Peñacastillo). Un duelo clave en el que los santanderinos tratarán de mantener el liderato frente a uno de los favoritos al título, recién descendido de División de Honor B.

El otro partido en Cantabria será el encuentro aplazado de los Sub-14, que se disputará el domingo a las 12:00 en San Román.

El resto de los equipos sénior —a excepción del femenino, que descansa— viajarán fuera de la región: Sotileza y Besaya-Cormorán jugarán en Asturias, mientras que el conjunto de División de Honor B se desplazará hasta Vitoria.

Campeonato entre autonomías

La Federación Cántabra competirá este fin de semana en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), donde se enfrentará a Asturias y Galicia. Los encuentros de las categorías Sub-16 y Sub-18 se celebrarán el sábado en el Campo de la Universidad Laboral de Gijón. El equipo Sub-16 abrirá la jornada a las 11:20 ante Asturias y jugará de nuevo a las 12:30 frente a Galicia. Después será el turno del Sub-18, que se medirá a Galicia a las 13:10.

