El Reto de Campeonas devuelve a Santander a la élite de la vela La Bahía de Santander volverá a ser escenario del reto de las Campeonas. / María Muña Tamara Echegoyen, Paula Barceló, Marina Alabau y Gisela Pulido, protagonistas en el Marítimo y la duna de Zaera. Zabell y la cántabra Berta Betanzos también participarán en el evento MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 6 octubre 2018, 08:15

Mañana las campeonas Movistar vuelven a verse las caras. Este domingo, 7 de octubre, la rider Gisela Pulido, la windsurfista Marina Alabau y la tripulación de 49erFX formada por Tamara Echegoyen y Paula Barceló se enfrentarán en la bahía de Santander en busca de revancha. Gisela y su cometa de Kitesurf, Marina Alabau con su tabla de RS:X y el 49er FX de Echegoyen y Barceló. Cuatro deportistas, una veintena de títulos mundiales y dos oros olímpicos en un mismo campo que ya se retaron en 2017, pero que finalizaron con un resultado que nadie se esperaba, ni siquiera las protagonistas: dos primeros, dos segundos y dos terceros para Marina, para Gisela y para Tamara y, en aquella ocasión, la cántabra Berta Betanzos, hoy ya retirada de la vela competitiva.

Esta misma semana Gisela Pulido lanzaba el reto a sus compañeras de equipo: «He pensado que ha llegado el momento de desempatar el reto del año pasado, ¿os atreveréis a mediros conmigo y mi cometa?». Marina, Tamara y Paula no tardaron en contestar. La primera en hacerlo fue la campeona olímpica de RS:X, que precisamente se encontraba en pleno Mundial de Fórmula Foil donde, como ella misma decía, «estoy aprendiendo de los mejores, así que este año no os lo voy a poner fácil...». Para a continuación retar a más compañeras: «¿Qué me decís, Tamara y Paula?». La nueva tripulación española de 49er FX, formada por la gallega Tamara Echegoyen y su nueva tripulante, Paula Barceló, no lo han dudado: «Gisela y Marina: contamos los días para que llegue el gran día».

La bahía, punto de encuentro

Santander será el punto de encuentro. Un auténtico y magnífico campo de regatas que será el que, un año más, vea a estas cuatro reinas del viento enzarzadas en una competición que podrá seguir todo el público a partir de las 12.00 horas de mañana en la duna de Zaera. Sin duda era algo esperado por los amantes del deporte de la vela. A cualquiera de ellas les ha faltado tiempo para aceptar el reto. Hoy comenzarán los actos con una charla víspera de la competición.