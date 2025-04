Alto Campoo: más allá del esquí

Esquiar esta Semana Santa en Cantabria ya es casi imposible. Alto Campoo terminó la temporada hace ya un par de semanas. Pero la oferta ... de la montaña campurriana va más allá de la práctica del deporte alpino. Disfrutar de la naturaleza en su punto álgido, recorrer la comarca, descubrir sus cascadas y su red de cabañas, montar a caballo entre acebos y cagigas o perderte en el laberinto de Riaño, son solo algunas de las opciones que ofrece la zona. Es cierto, las previsiones meteorológicas no son perfectas. Incluso la nieve está haciendo acto de presencia estos días. Pero en Campoo nunca se sabe y muchas tardes lluviosas son precedidas de mañanas de paseo. Y si, aún con toda esta oferta sobre la mesa, te queda mono de practicar el giro en cuña y en paralelo, en Matamorosa puedes hacerlo.

Glaciares Campurrianos Ruta en raquetas de nieve

Estos días se pueden hacer rutas en raquetas de nieve toda la temporada. G. C. Cada día han recorrido una ruta diferente en función de la meteorología y del estado de la nieve G. C. Los asistentes han podido conocer la belleza de los paisajes campurrianos. G. C. La actividad es para todos los públicos. G. C. Los participantes han disfrutado de la nieve de distintas formas. G. C. 1 /

Este domingo termina esta propuesta, que ha sido una alternativa familiar al esquí alpino durante toda la temporada de invierno. Bárbara Quevedo es la responsable de la empresa organizadora, que ha colaborado desde mediados de diciembre con la Estación de Esquí Alto Campoo, que financia la actividad. Ignora si las nieves caídas estos días en Alto Campoo permitirán a los participantes ponerse las raquetas. En ese caso los usuarios deberán alquilar el material. Si no se pudiera realizar el circuito en raquetas por falta de nieve, se transformará en una ruta de senderismo.

Estas rutas son gratuitas para todos los niveles y edades. Arrancarán a las 9.30 horas del edificio multiusos de Alto Campoo. Hay planificadas cinco rutas diferentes que se seleccionan en función de la meteorología y la nieve disponible. Explica Bárbara Quevedo que ha cosechado un gran éxito en la primera edición de esta propuesta, con una media de 25 participantes en cada sesión llegados de diferentes lugares, sobre todo de País Vasco, Madrid y Castilla y León, pero también de otros puntos más alejados, «hasta de Venezuela», afirma la responsable. Muchas familias se han apuntado porque, dice Quevedo, «es una actividad ideal para niños de todas las edades«. El Taller de Interpretación del Paisaje Glaciar de Campoo es un proyecto vital de geoturismo que nace para dar a conocer la belleza del Valle de Campoo desde una perspectiva geográfica profesional, con rigor científico al tiempo que divulgativa y amena. Para reservar plaza hay que mandar un correo electrónico a la dirección infoaltocampoo@cantur.com.

Desde el Collado de El Henar Rutas de montaña para toda la familia

Las cabañas y las cascadas son muy características en la zona de Brañavieja. Antonio Ruiz

Pasear por Alto Campoo siempre es una buena propuesta. Encargamos a Antonio Ruiz, guía de montaña y miembro del club Pico Cordel, que nos proponga un paseo para toda la familia. Nos presenta éste que sale de El Henar porque es accesible y porque dice «ahora esta zona está preciosa, llena de cascadas y saltos de agua. Puedes ver corzos y venados, y éste es un momento estupendo par a observar aves». Antonio Ruiz está muy acostumbrado a parar en alguna de las más de cincuenta cabañas que hay distribuidas por las zona más alta de los montes campurrianos. Allí hay utensilios para cocinar y hacer fuego, y camastros en los que dormir. Son los propios usuarios los que se encargan de mantenerlo. La premisa es que hay que dejar las cosas como se encuentran.

La zona de Cirezos. Antonio Ruiz Escondida entre acebos encontramos la segunda cabaña en Cirezos. Antonio Ruiz Cascada del Vao en Cirezos. Antonio Ruiz Primera cabaña que se ve en Cirezos. Antonio Ruiz La segunda cabaña con el pico de El Cuchillón al fondo. Antonio Ruiz 1 /

La ruta por la que nos guía Antonio Ruiz sale del Collado de El Henar que está a 1.437 metros. Continúa por una pista cómoda con tendencia hacia abajo con vista a un puente (Saldorio) y otra pista que va a otra braña. Iremos de frente hasta dar a una nave de color verde y a la derecha una cabaña perteneciente a la localidad de La Lomba (Entrambasaguas). Tras 200 metros continuaremos y buscando entre los acebos encontraremos una segunda cabaña perteneciente al pueblo de Villar. Siguiendo por el sendero unos 400 metros, en un puente, veremos la espectacular cascada del Vao en Cirezos y si queremos ver más pozos y cascadas solo hay que seguir el curso del río. Esta ruta tiene unos siete kilómetros de longitud entre la ida y la vuelta y 100 metros de desnivel.

Turismo Ecuestre Abiada Rutas a caballo

Un paseo a caballo por Campoo siempre es una buena opción. Turismo Ecuestre Abiada

Dice Antonio López 'Toñín', responsable de la empresa Turismo Ecuestre Abiada, que «Campoo es perfecto para pasear a caballo». Especialmente desde el lugar en el que se encuentra su empresa, «Abiada es el último pueblo. Más allá no tengo carreteras. Tiro para arriba, hacia Brañavieja o hacia Sejos y puedo moverme por donde quiera», afirma. Además, destaca que, «Campoo es un valle llano accesible pero si quieres hacer montaña también tienes por donde ir». Esta empresa lleva ya 33 años programando rutas a caballo. Tiene dieciséis caballos, pero afirma Toñín que, «lo mejor es ir sobre ocho personas». Explica que las familias son sus principales clientes, por lo que la mayor parte de las rutas que realiza son cortas, «los paisajes que vemos son espectaculares. Encontramos ríos limpios, fauna, flora... No hay nada mejor». Se queja Toñín de que el tiempo no da muy bueno para estos días, «nos está cortando un poco la marcha pero ya se verá».

Perderse en Riaño Laberinto de Tilde

Ampliar Panorámica del laberinto. Pedro Díez

Ángel Rábago, vinculado desde siempre al mundo del esquí dice que su perra, Tilde, le ayudó a crear el laberinto que ahora lleva su nombre. Su perra ya no está pero siempre la recordarán. Riaño es tradicionalmente un lugar en el que las familias disfrutan de la naturaleza y especialmente del río, y ahora tiene un aliciente más.

Las previsiones metorológicas también mantienen pesimista a Ángel Rábago, aunque explica que «igual salvamos al menos las mañanas. Muchas veces dan agua y al final sale un día buenísimo». Fue a finales del pasado verano cuando abrió este laberinto en Riaño y dice su responsable que «estamos muy contentos porque viene mucha gente». El precio de esta propuesta para grandes exploradores es de cinco euros por persona y es apta para todos los públicos. No es necesario reservar.

Esquiar sin nieve en Matamorosa Dimas Ski Indoor

Ampliar En el Dimas Ski Indoor se puede esquiar en pantalones cortos Dimas Ski

Quienes después de conocer todas estas propuestas siguen queriendo subirse sobre las tablas y practicar el esquí alpino no tienen que preocuparse porque pueden hacerlo. Para ello en lugar de subir montañas bajamos hasta Matamorosa. Allí, en el Polígono Izarilla está el simulador de nieve de Dimas Ski Indoor. En estas instalaciones se puede esquiar los 365 días del año, independientemente de las condiciones metorológicas. «Estamos muy contentos con cómo ha funcionado el indoor este año. Ha habido épocas en las que casi no había nieve y nosotros ofrecíamos una alternativa que ha sido muy bien recibida», explica Fernando Andrés, responsable de la empresa.

Para esquiar sin nieve en Dimas Ski Indoor no hay que llevar nada porque la actividad incluye todo el equipo. Para informarse y reservar es necesario llamar al teléfono 630 028 135.