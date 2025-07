Malestar en Suances por la decisión del Ejecutivo de dragar el puerto pesquero y deportivo en verano

El Club Náutico de Suances y el propio Ayuntamiento de la villa han mostrado su «malestar» por la decisión de la Consejería de Fomento de ... dragar el interior del puerto este verano. Una actuación que supondrá, según explican los afectados, tener que trasladar hasta 75 atraques de las embarcaciones deportivas a otro lugar en un periodo en el que se supone es cuando pueden disfrutar y salir a la mar. A la par, suman otro problema añadido y es que el proyecto, de cuatro meses de duración para vaciar el fondo del puerto, va a suponer el acopio y traslado de arenas y fangos por el interior de la villa, lo que puede derivar en un «caos circulatorio» en temporada alta de verano, además de «malos olores». Los afectados tampoco descartaron ayer medidas de «presión» si Fomento no aplaza el inicio de los trabajos al menos «mes y medio».

A casi ningún lobo de mar le gusta la decisión de Fomento de dragar el puerto de Suances justo ahora, en temporada estival. Respetan y entienden que se tiene que hacer por seguridad pero piden que se aplace. Ni pescadores, ni dueños de embarcaciones de recreo quieren que se realice la obra en julio o agosto, aunque a las primeras les han ofrecido alternativa para que concluyan las costeras.

Crítica del alcalde

Tampoco el alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, esta contento con la medida y este jueves confirmaba a El Diario Montañés su «malestar» por la decisión de Fomento de iniciar los trabajos, justo en temporada de verano que es cuando los deportivos disfrutan de las instalaciones y más turismo hay en el pueblo. «Estoy muy preocupado y he mostrado mi malestar al consejero», explicó el regidor, que añadió que se había reunido con los colectivos afectados. «Ni el Club Náutico, ni los pescadores, ni el Ayuntamiento estamos de acuerdo en que se hagan las obras en este periodo», afirmaba. También aseguró que había hablado del tema con el titular de Fomento, Roberto Media, para trasladarle la problemática. «Desde el Ayuntamiento no estamos conformes con que se haga el acopio de los fangos y se haga traslado por la carretera, estamos totalmente en contra y se van a adoptar medidas», dijo, aunque sin especificar cuáles.

Por parte del Club Náutico, su presidente, José Berodia, también trasladó ayer el enfado de los usuarios del puerto deportivo en una asamblea celebrada este jueves en su sede. «Llevamos todo el año pagando y cuando podemos salir a la mar nos hacen recoger todo e irnos», lamentó, recordando que hay muchos usuarios de otras comunidades que no tienen donde llevar sus barcos. También apuntó que algunas de las medidas que quieren adoptar, como la de trasladar el embarque del barco de pasajeros al carro varadero del puerto carece «de las mínimas medidas de seguridad para que los turistas accedan a él», advierte.

Sobre la acumulación de lodos piensan lo mismo que el Ayuntamiento, que olerá mal y que los camiones generarán problema en su trasiego. «Estamos de acuerdo en que hay que dragar el interior del puerto por seguridad pero no en la forma y en los tiempos de ejecutarlo», en plena temporada estival, por lo que piden un aplazamiento de mes y medio de la medida. «Que tengan en cuenta que si lo hacen nosotros haremos presión», advierten desde el club marinero.

La respuesta de Fomento

El consejero de Fomento Roberto Media se mostró ayer comprensivo con las molestias que va a generar una actuación que, según explicó, sí se va a ejecutar en las fechas previstas, pero no «por un capricho», aclaró, si no porque hay motivos técnicos y de plazos que cumplir.

Media incidió en que se había hablado con las partes y se había realizado un plan de actuación en cuatro fases para «intentar minimizar al máximo las molestias». Puso como ejemplo que los pesqueros podrán acabar las costeras, o que se había buscado una solución para el barco de pasajeros, puesto que son actividades económicas. El resto se hará escalonadamente entre julio y diciembre y no hará falta que salgan todos los deportivos a la vez, por ejemplo en la primera fase de julio afectará a 16, luego a otros 20, 36 y así hasta diciembre.

Añadió que lo de hacer acopio de arena o fangos en la draga se hace porque se tiene que llevar seca «con un 65% de humedad», al vertedero de Carceña. Además aseguró que en las primeras fases no habrá olor, puesto que «es arena» y el dragado de los fangos –que es lo que huele– se hará en la última etapa de septiembre a diciembre. Media puntualizó que el almacenamiento se tenía que hacer en la draga porque el alcalde de Suances se había negado a dejar un espacio como sí hizo en 2017, «cuando gobernaban PRC y PSOE» y el dragado «se hizo en agosto», insistió, para afear la postura de enfado que ahora adopta Ruiz Moya, cuando permitió lo mismo en un anterior periodo político. Al respecto, el consejero informó que el alcalde también era conocedor del proyecto de extracción del dragado del puerto en «febrero» de este año, cuando se le solicitó un informe «y todavía estoy esperando respuesta», ironizó.

Por último, y no menos importante para el consejero, existe otro problema que les impide aplazar el dragado como les piden y es que la licitación y el contrato se formalizaron entre abril y mayo y la draga entró en junio, con un plazo de ejecución de seis meses. Ese es otro de los motivos por los que tienen que cumplir las fechas ya que si no la empresa podría pedir una indemnización y solicitar la rescisión del contrato «que se cargará a todos los cántabros y eso no procede», afirmó. «Además si no dragamos, algún barco se puede quedar encallado allí», es un tema de «operatividad y seguridad», zanjó.