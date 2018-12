«Somos muy folkies, de voz y guitarra para pasarlo bien»

Lo suyo es el buen rollo, la admiración mutua y las canciones a guitarra y voz que dan forma a su segundo disco, 'Detrás del corazón'. Son Jaime y Carolina, pero en esta aventura musical se llaman Anglada y Cerezuela. Estarán presentando sus canciones en Noja esta noche.

La cita, que abrirá la programación navideña de la villa, tendrá lugar a las 20.30 horas en el Salón de Actos del Polideportivo Municipal.

- ¿Cómo empieza este proyecto?

- Jaime: Yo no conocía a Carolina hasta que un día coincidimos con una amiga común y tuve que escribir una canción para un proyecto. Cuando fui a su casa para enseñarle la canción, probamos y vimos que las voces empastaban bien y decidimos continuar. Ahí comienza el dúo

- Estamos hablando de 2015 y desde entonces ya tienen dos discos. Avanza a gran velocidad su aventura

- Carolina: Sí, aunque tenemos amigos en común, nos conocemos como tal en febrero de 2015 y ese octubre ya estábamos grabando. Hubo una velocidad brutal y ahora, conociéndonos más y sabiendo lo que queremos defender, buscando unos sonidos concretos decidimos grabar el segundo disco.

- ¿Conocerse mejor ha implicado cambios en el resultado?

- C. La claridad y la contundencia de lo que queríamos se nota en los pasos que hemos dado y también en la forma de escribir, la producción musical, los sonidos...

- Uno de los aspectos que destacan es el clima de cercanía que crean con el público, y que favorece tocar en salas y teatros.

- Esa cercanía la buscamos y la tenemos. Al final somos muy folkies, muy primitivos, de voz y guitarra, interpretando nuestras composiciones como si fueran canciones populares, intentando pasarlo bien para disfrutar. En Noja también será algo íntimo y cercano, pero muy efectivo.

- ¿Por qué eligieron grabar en Nashville?

- J. Nashville es la cuna de la música country y allí hemos querido grabar con Brad Jones, el mejor sastre posible para nuestra ropa. Cuando todos los artistas que te emocionan vienen de allí lo mejor es irte para conseguir ese resultado.

- Los dos vienen de largas trayectorias artísticas en la música y la interpretación. ¿Esa visibilidad ha sido positiva o negativa en su caso?

- J. Todo lo que viene por otros lados, de otras artes, lo que hace es ayudarnos. Nos sirve para mejorar y creer más en nosotros. Me encanta cuando Carolina me habla de interpretación o teatro y de llevar eso a una actuación. Yo también intento ayudarla porque es más 'joven' en el mundo de la música. Nos ayudamos ambos. Lo que hacemos es disfrutar.

- ¿También se apoyan en las redes para mantener esa comunicación con sus fans?

- C. No somos de los que cuelgan un montón de stories, pero evidentemente estamos obligados a tener que utilizar e incluso depender de las redes sociales. Parece que la vida se mide en likes, teniendo en cuenta que para mí, casi todo lo que aparece por ahí es mentira. Pero estamos condenados. Las utilizamos.

- Escuchándoles, da la sensación de que se están tomando esta aventura de una forma muy 'disfrutona'. ¿Es así?

- C. Es que lo tenemos que hacer y no sabemos tampoco hacerlo de otra forma. Jaime lleva ya veinte años de carrera, yo vengo de otro mundo y si hacemos esto no es para sufrir ni complicarnos más la vida. Hemos encontrado un filón que nos hace tener adrenalina y querer sacarlo adelante. Si un día encontramos que no estamos riendo y disfrutando habrá que cambiar las cosas pero de momento...

- Dicen que los aeropuertos están llenos de vida. ¿Es un espacio propicio para las composiciones?

- Viviendo en una isla es para nosotros un sitio habitual; nos toca estar todo el día en aeropuertos. Todas las estaciones tienen miles de historias y de persionas, aunque sea más romántica una estación de tren.