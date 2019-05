Vinila Von Bismark se pone tras la cámara La artista granadina estrena 'Quejío Nazarí', single y videoclip que ha dirigido ella misma DMÚSICA * Sábado, 25 mayo 2019, 15:46

Vinila Von Bismark presenta nuevo single y vídeoclip titulado «Quejío Nazarí». La artista granadina emprende una nueva etapa con este adelanto desarrollando nuevos aspectos creativos en la plasmación de su trabajo.

En la parte visual, la propia cantante ha dirigido el vídeoclip que ha estado disponible de manera exclusiva en la plataforma Filmin durante una semana. Es la primera vez que una formación musical estrena trabajo en una plataforma de cine.

«Esta vez he querido contarlo todo y no solo cantarlo: la melodía, la letra, el guión y el montaje. No he querido limitar el formato de mi manera de contar las cosas. Sé que encontraré diferentes opiniones. Está bien. Pero tengo la necesidad de plasmar mi visión y mi realidad»

Vinila siempre se ha definido como una defensora de la libertad. Ha utilizado todos los elementos que ha tenido a su alcance, «quizás muchas veces desde una exagerada transgresión», consciente siempre de lo que hacía para conectar con los «carceleros», que, según dice, muchas veces somos nosotros mismos.

Rodado en su Granada natal, el trabajo expresa «Mi necesidad de trabajar las cosas artesanalmente, hace que siempre haya querido desarrollar este proyecto con un equipo que forma parte de mi vida personal, ese placer de «trabajar con las manos» quería compartirlo con mi gente. Después de tantos años en este oficio muchos de ellos están en el sector, y lo que no lo estaban a través de Vinila han pasado a formar parte de ello. Ellos son la Granada de Vinila.»