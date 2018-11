«Mi primer disco está hecho con temas autobiográficos» Rafi Cosío, actuará el próximo día 23 en el teatro Concha Espina. / Luis Palomeque Rafi Cosío, cantante y compositor de Hermanos Cosío, presentará su primer disco en solitario en el Concha Espina JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:10

Rafi Cosío (Rábago, 1970), letrista y compositor del grupo Hermanos Cosío, presentará su primer disco en solitario, 'Personal', el próximo día 23. Lo hará en un concierto en el Teatro Concha Espina en el que estará arropado, entre otros, por los otros tres componentes del grupo, su hermano Nacho y sus hijas, Sara y Angélica, conocidas como 'Las Cosiucas'. Será un momento especial para un artista que sigue muy apegado a su valle, el Nansa, aunque la vida le trajo a Torrelavega cuando todavía era un niño.

-¿Por qué se trasladó su familia a la ciudad?

-Mi padre trabajaba en la mina y le trasladaron aquí, a Reocín. Son 50 kilómetros y al final mis padres decidieron venir a vivir a Torrelavega, a un piso del Barrio Covadonga. Lo recuerdo con mucho dolor, todavía me emociono.

El 23 de noviembre presentará en el Concha Espina su trabajo 'Personal'

-¿Por qué? ¿Qué le pasó?

-Yo era muy crío, tenía 10 años y era muy de campo, así que al principio sufrí un gran desarraigo. Recuerdo que vinimos en el R-6 de mi padre y cuando nos estaban enseñando el piso me abracé llorando a mi abuela paterna. No lo olvidaré nunca, aunque luego te acoplas.

-Por cierto, hay que recordar que el primer famoso de la familia fue su padre.

-Sí, mi padre es Rafa Cosío, el albarquero más famoso de Cantabria. Vive en el último bloque del Barrio Covadonga, en la calle Río Miera. Pasas el puente de La Barquera y a la izquierda, en aquel transformador, lleva más de 30 años. Es superconocido.

-¿De dónde viene su pasión por el folclore y la canción montañesa?

-Mi abuelo y mi padre cantaban muy bien, tenían mucha afición, así que se puede decir que lo mamé de pequeño en la familia.

-¿Cómo fueron los primeros pasos en su andadura artística?

-Primero entré con mi hermano en el grupo de danzas del Barrio Covadonga y después cantamos en el Coro Ronda Garcilaso. Allí conocimos a los hermanos Agüeros y formamos el grupo Voces Peñasagra.

-Aquel primer grupo, formado por dos parejas de hermanos, tuvo éxito pero se disolvió a los cinco años. ¿Fue una separación amistosa o aún persiste la rivalidad?

-Todas las separaciones vienen por algo, eso está claro, pero yo, por ejemplo, estoy separado y me llevo bien con mi mujer. Yo creo que fue más el entorno el que creó esa rivalidad, que, en todo caso, es sana.

-En aquel grupo compuso su primera canción.

-Sí, entonces me salió la vena de compositor. Me decidí a escribir una canción a mi valle, 'Ese valle del Nansa'; después hice otra sobre el valle de los Agüeros, 'Prefiero ser masoniego', y luego otra dedicada a Torrelavega, la ciudad en la que vivíamos los cuatro. Esas fueron mis tres primeras canciones.

-Ahora, cien canciones después, presenta su primer disco en solitario, 'Personal'. ¿El título resume sus intenciones?

-Totalmente. Son once temas de carácter autobiográfico, muy personales, siete de ellos inéditos. Uno incluye mi lema, 'Sumando, siguiendo, brindando y viviendo'. El disco le abre 'Trámites de la vida', mi canción número cien, un tema muy especial; cuando la hice me quedé muy a gusto.

«Mi intención no es iniciar una carrera en solitario, Hermanos Cosío funciona mejor que nunca»

-¿Es el inicio de su carrera en solitario?

-En la vida nunca sabes lo que te va a pasar, pero no es mi intención, el proyecto de Hermanos Cosío es colaborativo y funciona mejor que nunca, sigue creciendo y espero que le queden muchos años. Salvo en esta ocasión, no me veo actuando en solitario. Además, quiero que mi disco sea la antesala de lo próximo de Hermanos Cosío, un trabajo que ya estamos preparando.

-Ha anunciado que en el concierto del Concha Espina habrá sorpresas. ¿Nos puede avanzar alguna?

-Bueno, como te digo, no estaré muy sólo en el escenario. En varias canciones me acompañarán mi hermano o mis hijas. También colaborará con nosotros la Coral Castillo de Argüeso, del valle del Nansa, una zona en la que todavía se canta mucho y bien.

-¿Quiere apuntar algo para finalizar?

-Animar a la gente a que vaya al concierto, porque esperamos que sea una fiesta, aunque he mirado como va la venta de entradas y casi la mitad del aforo ya está ocupado. Afortunadamente, Hermanos Cosío tiene muchos seguidores.