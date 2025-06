El condenado por el doble crimen de Liaño: «Pido que investiguen quién lo hizo, porque yo no fui»

Abel Verano Santander Martes, 10 de junio 2025, 14:25 Comenta Compartir

«Llevo tres años y medio en prisión preventiva y he escuchado de todo (...). Yo soy el único que sabe lo que he hecho y ... yo sé que no he sido el que ha cometido los hechos. Lo único que pido es que investiguen quién ha sido, yo tengo mis sospechas. Solo hay una solución, que investiguen». Así ha defendido, una vez más, su inocencia José Reñones en la vista celebrada este martes en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para abordar su recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que le condenó a la prisión permanente revisable y 25 años más de cárcel por los asesinatos de su hija de once meses y de su pareja en Liaño de Villaescusa, en diciembre de 2021. Todo ello en base al veredicto dictado por jurado popular.

Durante la vista, la defensa ha solicitado la absolución de Reñones, entre otras razones, «porque no hay ni una sola prueba directa ni objetiva. Hay indicios pero ninguno estaba plenamente probado». En este sentido, aseveró que los dos testigos principales que sitúan al acusado en el escenario del crimen «tienen una animadversión». «Tampoco sabemos donde se producen las muertes, ni dónde esta el arma del crimen», aseveró el letrado, al tiempo que cuestionó el informe de las forenses sobre la causa de la muerte de las dos víctimas y el informe de geolocalización de la UCO, que sitúa al acusado y su pareja en la casa de esta última. En línea con lo manifestado por Reñones, su defensa insistió, como ya hizo en el juicio, que «no se ha investigado a nadie más», y citó el caso de Rocío Wanninkhof, por el que iniciamente fue condena Dolores Vazquez hasta que se dio con el verdadero autor del crimen. Sin embargo, la fiscal aclaró que la Guardia Civil investigó a tres personas y las descartó, entre otras razones, porque el estudio de geolocalización de los móviles no ubicó a estas personas en las inmediaciones o en la casa de Eva Jaular. Además, la representante del Ministerio Público rechazó que las dos testigos principales tuviesen una enemistad con el acusado, como plantea la defensa. «Es un asesino porque acabó de manera brutal con su pareja y su hija».

