Maite Gallardo, Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn son Shego, un trío asentado en Madrid que desde que en 2023 publicaran su primer álbum, Suerte, Chica (2023), han sabido construir un sonido propio, compacto y coherente con su forma de ver la vida. El grupo, que ha estado nominado a 'Mejor Nuevo/a Artista' en los Premios de la Academia de la Música 2025, recala este sábado en la capital del Besaya para presentar su segundo disco, No lo Volveré a Hacer (Ernie Records, 2025), un trabajo con trece canciones sustentado en la culpa, la ironía y la reincidencia. O como ellas mismas lo definen: «una burla a la perfección».

-Tantos días después de tantos días fatal, como cantan en este nuevo trabajo, ¿cómo están?

-Bastante cansadas, la verdad. Estamos viviendo cosas bonitas, pero esto es como todo, con su cara A y su cara B, ¿no? Estamos girando por prácticamente todo el país, y también tenemos que recuperar energía para el próximo bolo. Cada semana, una de nosotras se pone mala; hay mucha energía que se nos va, y este mes está siendo un poco loco.

-En 'Curso Avanzado de Perra', uno de los temas que lanzaron como adelanto al disco, se intuye una carga emocional que choca con lo que sugiere el título. La canción nació con vocación de ser una nana para una sobrina. ¿Cómo fue el proceso de transformar algo tan íntimo en algo que también puede leerse como un canto al empoderamiento?

-Es algo que depende de cada canción y del momento en que la compongas. Puedes empezar con una idea muy clara y luego va saliendo otra cosa. Como dices, al principio este tema era una canción para explicarle a un bebé el mundo al que venía, pero luego se llevó a una parte más irónica, en plan: «amor, poco se puede hacer en esta vida más allá de existir y punto». Tiene que ver un poco con eso y con proteger tu energía, tu bienestar, y pensar un poco en ti a veces.

-Su propuesta visual y sonora transmite una rebeldía muy marcada, a veces desde la ironía, a veces desde el exceso. ¿Esa actitud tiene puntos en común con la resistencia silenciosa que plantea la serie El Cuento de la Criada?

-Nos lo han comentado un par de veces pero no, no tiene nada que ver. Al menos, no de forma directa o intencionada. Puede haber un trasfondo de resistencia o reivindicación que puede estar ahí, pero simplemente queríamos hacer comedia y disfrazarnos. Pensar en algo llamativo y potente, y encontrar una imagen que impactara.

-El título del disco, 'No lo Volveré a Hacer', parece jugar con la culpa, la ironía y la reincidencia. ¿El resumen de una etapa personal ajetreada, una actitud ante la vida, o todo a la vez?

-Todas las canciones hablan un poco de eso. Es un tema recurrente a lo largo del disco, pero también es una forma de aceptación. Hay veces que haces cosas que después te dices a ti misma que no vas a volver a hacer… y las vuelves a hacer. Y no pasa nada. Es como calmarte y decirte: «Tía, no pasa nada, las cosas no importan tanto. Tienes todo el tiempo del mundo».

-La colaboración en 'Es Posible' reúne a mujeres de proyectos muy distintos, como Repion, Ganges o Ginebras. Más allá del valor musical, ¿sienten que esa canción funciona como un manifiesto colectivo?

-El hecho de que colaboren tantas personas no tiene que ver tanto con que sea esa canción, sino con el hecho de poder meter a todo el mundo y que fuese tan fácil que colaboraran desde el respeto y la admiración que tenemos nosotras hacia ellas. Eso fue lo más guay de ese tema. Hicimos un grupo de whatsApp, pedimos que nos mandaran audios, alguna idea… y cada una mandó lo suyo. Luego nosotras montamos el puzzle. Al principio fue complicado, pero lo conseguimos.

-Musicalmente, este disco explora más matices que sus trabajos anteriores. Hay momentos de pop, guitarras densas y arreglos inesperados. ¿Qué decisiones tomaron para que este disco sonara distinto, y qué riesgos corrieron por el camino?

-Maite tenía ideas desde hacía bastante tiempo, como 'Manifesting', que fue de las primeras. Nosotras ya teníamos la idea en la cabeza de hacer un segundo disco desde hacía bastante tiempo, así que fuimos reuniendo todas esas ideas y luego tuvimos un par de semanas de composición juntas, de donde salieron más ideas. La gran diferencia fue que esta vez sabíamos muy bien qué sonido queríamos. Fue todo más compacto, más claro. Y sí, como en todo, nadie sabe muy bien cómo tener una banda o grabar un disco; vas aprendiendo, quedándote con lo que te gusta y desechando lo que no.

-En 2023, con solo un disco en el mercado, consiguieron el premio a 'Mejor Artista Emergente' de los Premios MIN. Un año después obtuvieron el Premio +Músicas a Mejor Grabación de Rock 2024, y más recientemente, han sido nominadas a 'Mejor Nuevo/a Artista' en los Premios de la Academia de la Música 2025. Parece que les está yendo bien las cosas.

-Pues sí. No pensábamos que el proyecto fuera a crecer así. Haber logrado poder vivir de la música es un orgullo enorme para nosotras, pero no era nuestra intención inicial. Empezamos jugando, pasándolo bien, sin pretensión de conseguir premios o éxito. Y eso también hace que recibamos todo de otra forma, desde otro lugar.

-Este año arrancaron la gira con fuerza, formando parte del ciclo Girando por Salas, un impulso importante para muchas bandas emergentes. ¿Qué supuso entrar en ese circuito y qué puertas les ha abierto?

-La verdad es que es un formato que a nosotras nos viene muy bien para llegar a sitios a los que normalmente no llegaríamos. De hecho, hay muchas ciudades que nos piden ir desde hace tiempo. Tener ese apoyo es algo que a nosotras nos ha venido súper bien, y el público lo ha recibido de manera maravillosa.

-Vienen de una gira intensa y muy variada, con fechas en salas pero también al aire libre; la sala Capitol en Santiago o el Warm Up de Murcia son algunos ejemplos. Sin embargo, un festival como el Argumosa Fest tiene su propio pulso. ¿Preparan algo especial para ese directo?

-Llevar el disco al directo de manera lo más fiel posible a lo que grabamos en su momento, y ser muy fieles a nuestro sonido, nuestra energía, e intentar pasarlo lo mejor posible. Tenemos muchas ganas de los festivales pequeños, porque en cierto modo son más divertidos, más emocionantes, y nos lo pasamos mejor. Es como comparar una gran empresa con una pequeña.

